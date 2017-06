Unfall auf der A 81 bei Bad Dürrheim: Auto gerät ins Schleudern

Ein Autofahrer ist am Mittwoch auf der Autobahn 81 zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Anschlussstelle Geisingen mit seinem Pkw ins Schleudern gekommen. Die Polizei stellte bald fest, was die Ursache des Unfalls war...

Bad Dürrheim (sk) Ein Autofahrer ist am Mittwoch auf der Autobahn 81 zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Anschlussstelle Geisingen mit seinem Pkw ins Schleudern gekommen. Er war in Fahrtrichtung Geisingen unterwegs, als er auf der regennassen Fahrbahn mit seinem Auto in der Nähe des Parkplatzes Unterhölzer Wald die Kontrolle verlor, so die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlich zu niedrige Reifenprofiltiefen an seinen Hinterreifen fest. Der Schaden beträgt gut 4000 Euro. Der Pkw wurde abgeschleppt.