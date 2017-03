Unbekannte brechen in Schnellrestaurant ein

Bad Dürrheim (sk) Unbekannte sind zwischen vergangenem Donnerstag, 23.45 Uhr, und Freitag, 00.15 Uhr, in ein Schnellrestaurant in der Robert-Bosch-Straße eingebrochen. Sie erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe, so die Polizei. Indem sie die Haupteingangstür zum Geschäft aushebelten, verschafften sich die Unbekannten Zugang zum Restaurant. Hinter dem Tresen brachen sie einen Tresor auf und stahlen das Bargeld. Zeugen sollen sich bei der Polizei, Tel. 07726/93 94 80, melden.