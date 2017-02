Bei der umstrukturierten Betriebsbörse der Realschule am Salinensee sollen lokale Unternehmen ihre Stärken zeigen

Auch für die Zehntklässler der Realschule am Salinensee (RaSS) stellt sich nach dem Schulabschluss die entscheidende Frage: duale Ausbildung oder Besuch einer weiterführenden Schule wie dem beruflichen Gymnasium oder dem Berufskolleg? Mit einer Umstrukturierung der bereits vorhandenen Betriebsbörse an der Schule möchte die Konrektorin Stephanie Martin die Quote der sich für eine Lehre entscheidenden Schüler nun erhöhen.

Damit liegt die Schule voll im Trend der jüngst auf dem IHK-Neujahrstreff (Industrie- und Handelskammer) in Schwenningen angesprochenen Problematik: "An Lehrlingen herrscht ein gewisser Mangel hier. Für unsere industriell geprägte Region ist Fachkräftesicherung das Thema der Zukunft", sagte Thomas Albiez, Hauptgeschäftsführer der IHK in der Region, auf der Veranstaltung.

Bisher präsentierten die Neuntklässler der Schule im Rahmen ihrer Berufsorientierung ihren Mitschülern lokale Unternehmen. Nun sollen sich die Unternehmen mit kostenfreien Ständen in den Fluren, der Mensa und dem Neubau eigenständig darstellen und für die Schüler werben. In Kooperation mit dem Bad Dürrheimer Gewerbeverein wurden knapp 125 Mitgliedsunternehmen für eine Teilnahmebereitschaft angeschrieben. Insbesondere kleine Betriebe sollen abseits hoher Standkosten in vergleichbaren Job-Börsen die Gelegenheit bekommen, sich unmittelbar den Schülern vorstellen zu können. Aber auch größere Partner der RaSS, wie Continental, SICK-Stegmann in Donaueschingen oder Mediamarkt, mit denen bereits über den Technik-Unterricht zusammengearbeitet wird, werden wohl vertreten sein.

Die ersten Rückmeldungen seien laut Martin positiv. Immer wieder sei die RaSS in den vergangenen Jahren vom lokalen Mittelstand nach Präsentationsmöglichkeiten für die Schüler angefragt worden.

Die Betriebsbörse der RaSS findet am Freitag, 31. März, von 14.30 bis 16.30 Uhr statt. Auch aus dem Bad Dürrheimer Umfeld sind Unternehmen für eine Teilnahme eingeladen und können sich noch bis Freitag, 3. März, per Post oder E-Mail bei der Schule anmelden. Auszubildende seien für eine optimal Tuchfühlung mit den Schülern besonders als Repräsentanten der Unternehmen geeignet, heißt es seitens der Verantwortlichen.