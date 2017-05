Bad Dürrheim Turnverein 1934 Sunthausen: Abteilungsleiter Hubert Baier gibt Amt ab

Die Tischtennisabteilung des Turnvereins 1934 Sunthausen sucht zum kommenden Jahr einen neuen Abteilungsleiter

Sunthausen (häm) Ein schwieriges Jahr, sowohl in sportlicher als auch in personeller Hinsicht, liegt hinter der Tischtennisabteilung des Turnvereins 1934 Sunthausen. Nach 37 Jahren als Abteilungsleiter gibt Hubert Baier sein Amt im kommenden Jahr ab. Die 32 erwachsenen und 13 jugendlichen Mitglieder sind nun aufgerufen, so bald wie möglich einen Ersatz für ihren langjährigen Chef ausfindig zu machen.

Sportlich trifft die Tischtennisabteilung ein Doppelschlag. Sowohl die erste Mannschaft als auch die Jugendmannschaft spielen nächstes Jahr aufgrund unbefriedigender Tabellenplatzierungen eine Liga tiefer. Beide steigen aus der Bezirks- in die Kreisklasse ab. Auch die zweite Mannschaft kam in der Kreisklasse B auf den letzten Tabellenplatz. Lediglich die Senioren der dritten Mannschaft lieferten eine akzeptable Saisonleistung. Vor allem personelle Ausfälle aus Krankheitsgründen bei der Aufstellung bremsten die Spieler in ihren Ambitionen.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Simon Kienzler und vermutlich auch Jeremy Fritschi rücken aus der Jugendabteilung zu den Aktiven auf. Kienzler ist zudem als Anwärter für die Ausbildung zum Verbands-Schiedsrichter und nach dem Abgang von Mario Stark als zweiter Jugendtrainer im Gespräch. Bisher repräsentierte Streif die Tischtennisabteilung als Schiedsrichter im Verband. Sollte hier kein Nachfolger gefunden werden, droht kommende Saison eine Strafzahlung.

Geehrt wurden auf der Hauptversammlung Kurt Schlenker und Gunter Rothermund für ihr 200. und 500. Ligaspiel. Dieter Beckert bekam für 35 Jahre in Vorstandsfunktion eine Sonderehrung.