Bad Dürrheim Trauer um Bad Dürrheimer Musiklehrer Walter Spycher

Walter Spycher ist tot. Der beliebte Musiklehrer verstarb am vergangenen Donnerstag im Alter von 68 Jahren. Dies teilt seine Familie mit. Spycher ist gebürtiger Schweizer und lebte seit mehr als 40 Jahren in Bad Dürrheim.

Schnell machte Walter Spycher sich einen Namen mit seiner Privatmusikschule. "Ich möchte die Freude an der Musik und am eigenen Spiel weitergeben", sagte er einst. Damit hatte er Erfolg: Auch sein Volksliedersingen im Kurhaus, das bei schönem Wetter in den Kurpark verlegt wurde, fand eine Vielzahl an Anhänger. "Ich mache das, um dem Aussterben der Volkslieder entgegenzuwirken", sagte er. Bis zu 200 Personen riss der passionierte Musiker dabei mit. Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt gegeben, dass das Volksliedersingen aus gesundheitlichen Gründen ausgesetzt wird.

Spycher verstarb jetzt nach kurzer schwerer Krankheit. Er hinterlässt seine Frau Edeltraud sowie seine Kinder und Enkel. Im engsten Kreis nimmt die Familie am 4. Januar Abschied von ihm.