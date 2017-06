Bad Dürrheim Trachtenmarkt und Drehorgeltreffen am 17. und 18. Juni 2017 in Bad Dürrheim

Trachtenmarkt und Drehorgeltreffen am 17. und 18. Juni 2017 in Bad Dürrheim

Das wird ein großes Wochenende am 17. und 18. Juni. Zum 17. Mal findet in Bad Dürrheim der baden-württembergische Trachtenmarkt statt, gleichzeitig ist verkaufsoffener Sonntag und außerdem finden sich die Drehorgler mit ihren fahrbaren Musikinstrumenten zum dritten internationalen Drehorgeltreffen ein.

Bad Dürrheim – Ausgewählte Händler bieten ihre Waren an und führen ihr Handwerk vor. Selbstverständlich werden die Liebhaber traditioneller Brauchtumsdarbietungen sowie dem umfangreichen Programm an Musikaufführungen und wieder einem Vortrag von Professor Mezger voll auf ihre Kosten kommen. Mit dabei ist am Sonntag ein Kinder- und Jugendtrachtentreffen mit Umzug.

Auf dem Markt erwartet die Besucher wieder ein vielfältiges Angebot. Rund um den Rathausplatz und in der Luisenstraße bieten Händler ihr buntes Sortiment rund um die Trachtenkunst zum Verkauf an. Bei den zahlreichen Handwerksvorführungen können die Besucher zuschauen, wie zum Beispiel Strohschuhe entstehen, filigrane Radhauben geklöppelt oder Trachtenwesten kunstvoll bestickt werden. Das Angebot an den Ständen reicht von Trachtenbekleidung über Trachtenschmuck, Stoffe und Bänder bis zum Handleiterwagen. Auch das Thema Heimat wird sich an dem einen oder anderen Stand wiederfinden. Unter dem Stichwort „Markt und Handwerk“ möchte wieder eine ausgewählte Anzahl an Experten des alten Handwerks im Haus des Bürgers Produkte aus Großmutters Zeiten neu aufleben lassen und deren Herstellung zeigen.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen sowohl auf dem Rathausplatz als auch im Haus des Bürgers verschiedene Musikvereine aus der Umgebung und die Drehorgler des gleichzeitig stattfindenden dritten Drehorgeltreffens. Da dreht sich also was! Drei Tage lang bereichern die aktiven Drehorgelmusiker mit ihren nostalgischen Klängen das Stadtbild. Das Drehorgeltreffen beginnt am Freitagabend mit einem Konzert in der evangelischen Kirche. Dieses "Klassik meets Drehorgel" hat schon beim ersten Mal die Zuhörer begeistert. Am Sonntag finden zusätzlich zwei Drehorgelkonzerte im Kurpark statt. Ein buntes Rahmenprogramm im Hindenburgpark rundet das Ganze ab.

Diese großen Veranstaltungen in Verbindung mit dem verkaufsoffenen Sonntag machen Bad Dürrheim zum Mittelpunkt für die Flanierer und den Genuss vieler schöner Stunden.

Das Programm

Freitag: 19 Uhr, Drehorgelkonzert in der Johanneskirche.

Samstag: ab 11 Uhr Markt mit Brauchtums- und Handwerksvorführungen. 14.30 Uhr Vortrag des Brauchtumsexperten Werner Mezger zum Thema „Megatrends – Entwicklungen, die unsere Welt verändern: Herausforderung und Chance“. 16 Uhr historische Stadtführung, ab 17.30 Uhr musikalisches Programm auf dem Rathausplatz.

Sonntag: 10 Uhr Trachtengottesdienst mit Beteiligung der Kindergruppen in der katholischen Kirche. 11 Uhr Empfang der Ehrengäste und Markt. 13.30 Uhr Kinder- und Jugendtrachtentreffen mit Umzug.

An beiden Tagen wird im Haus des Bürgers bewirtet, mit einem Mittagstisch ist für das leibliche Wohl gesorgt. Weitere Informationen unter www.trachtengau-schwarzwald.de oder www.badduerrheim.de.