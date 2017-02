Bad Dürrheim Tolle Wieberfasnet in Bad Dürrheim

Bei der Wieberfasnet in Bad Dürrheim sind eigentlich nur Frauen geladen. Eine Auswahl an Männern hat sich aber trotzdem unter die 200 Damen getraut...

Bad Dürrheim – Obwohl eigentlich halb Dürrheim weiß, mit welchem Motto die katholischen Fasnetswieber aufwarten, herrscht bis zur Weiberfasnet selbst doch tatsächlich eisernes Schweigen. Und so lüftete sich erst mit dem Einzug der Rittersleut, wie weit es überhaupt im katholischen Pfarrsaal in vergangene Zeiten zurückging. Der Pfarrsaal wurde zum mit Spinnweben verhangenen Gemäuer.

Mit opulenten Kostümen und opulenten Worten war zum opulenten Gelage geladen. Mit dem Bühnenbild hatten sich die Frauen wieder einmal selbst übertroffen. Eingestimmt wurden die rund 200 weiblichen Gäste, in deren Schar nur wenig, handverlesene männliche Narren wie die Pfarrer und der Schultes erlaubt sind, vor aufwendiger Kulisse mit bissigen Schüttelreimen. Schon da wurde zur Freude des Publikums natürlich mit knackigen Seitenhieben gespart: „Hier pfeifen immer noch die Mikrofone, drum probieren wir’s mal ohne!“, so die Damen. Bevor der gesamte Hof zum Kreuzzug durch den nach Kahlschlag fast nicht mehr vorhandenen St. Johann-Forrest aufbrach, um das zum Aufhübschen des alten Gemäuers notwendige Geld aufzutreiben, galt es sich beim Gelage zu stärken. Davor jedoch wurden Schultes und Pfarrer an den Pranger gestellt. „Wir haben ewig gesucht, bis wir über den Pfarrer irgendetwas herausgefunden haben“, erinnert sich Elisabeth Reifgerste, die zum ersten Mal im Publikum saß. Weder Pfarrer Fischer noch Bürgermeister Walter Klumpp bieten viel Angriffsfläche und stellen so die Narren jedes Jahr vor neue Herausforderungen. Genüsslich breiteten die Damen aus, dass dem Geistlichen in Unterbaldingen stets der rote, beheizte Teppich ausgerollt wird, damit er nicht an den Füßen friert und wie seit dem Pfännle bekannt sei habe der messerschwingende Schultes Blutgruppe normal.

Da die Vergehen gering waren, durfte die Obrigkeit sich anschließend laben und falls er mal wieder zu wenige Taler erworben habe – wie beim Mädchenlager – bekam Pfarrer Fischer eine Packung Popcorn als Wegzehrung.

Bei den Moritaten wurden Männchen machende Hunde und Männer verwechselt, das Walken war ein Läster- und Schaufensterbummel in der Innenstadt. Begeistert wurde bei „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“ eine Zugabe eingefordert. Das Publikum schmiss sich schier weg vor Lachen, als genau zu dieser Textpassage von den Akteurinnen in Frack und Zylinder die Täfelchen von Pfarrer und Bürgermeister gezückt wurden. Katholisch Mariele Kaltenbach von Tennenbronn und ihre Freundin evangelisch Kathrin Moosbacher wollten kein Bild, sondern eine „Fotografiiiiii“. Schunkel- und Tanzrunden hielten in Schwung. Bei den fetzigen Tanzrunden schwangen die Dieremer Fasnetsweiber den Schrubber und die ebenfalls begeistert beklatschten Ladykracher aus Hochemmingen waren rhythmisch und heiß. Es war ein rundum gelungener Abend, bei dem wie üblich die Tramps von der Baar zum Schluss in der Suppe jedes Haar fanden. Moderatorin Angelika Schlenker bestand ihre Feuerprobe mit Bravour. Einziges Manko war die Verständlichkeit der Akteure, die bedingt durch die alte Lautsprecheranlage, leider oft nicht richtig zu hören waren.

Die katholischen Fasnetswieber

Das Kernteam der katholischen Fasnetswieber besteht jetzt aus 16 Frauen: Angelika Schlenker, Ursula Krickl, Lilly Gauderer, Monika Duffner, Maria Voigt, Gudrun Ruf, Ursula Saur, Anette Schulz, Waltraud Wörner, Anita Mainl, Maria Klar, Regina Bittlingmaier, Rosemarie Löhrhoff, Conny Schäfer, Andrea Schlachtmann, Susanne Kammerer. Elisabeth Reifgerste und Gerda Friedrich haben sich aus den aktiven Reihen zurückgezogen. Am Programm haben sich außerdem die Dieremer Fasnetswieber beteiligt sowie die Lady-Kracher aus Hochemmingen. Mitmacherinnen sind jederzeit willkommen.