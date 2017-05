Bad Dürrheim Tennisclub Rot-Weiss Bad Dürrheim (TCRW): Start in die Saison

Traditionell mit einem Turnier hat der Tennisclub Rot-Weiss Bad Dürrheim (TCRW) die Saison begonnen.

Bad Dürrheim (sk) Während die älteren Clubmitglieder die Sandplätze in mehreren Doppel-Partien einweihten, ging es für den Nachwuchs bei einer Kinderolympiade in neun Stationen um Geschicklichkeit.

Die Siegerehrung der zwölf kleinen Tennisprofis wurde mit viel Applaus gefeiert. Jedes Kind erhielt von Jugendvorstand Daniela Janz eine Urkunde und eine Medaille. Die drei Besten bekamen einen kleinen Sachpreis.

Auch die Damenmannschaft der TSG TCRW Bad Dürrheim/TC Hochemmingen startete in ihr erstes Saisonspiel gegen den TC 1980 Pfaffenweiler 1. Nach dem letztjährigen Aufstieg in die Zweite Bezirksliga machten sich die TCRW Damen auf starke Gegner in der neuen Gruppe gefasst. Nach den Einzelpartien stand es 2:4 für die Pfaffenweiler Damen. Lediglich Stephanie Stobbe und Mona Klemke gewannen ihre Partien. In den Doppeln fiel dann die Entscheidung zugunsten des Gegners. Die Dürrheimerinnen mussten sich mit 2:7 Punkten geschlagen geben. Für die TSG TCRW spielten: Stephanie Stobbe, Sandra Tramm, Carolin Hirt, Bianca Böck, Deborah Künstler und Mona Klemke.