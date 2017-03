Öfingen Tennisclub Öfingen gut aufgestellt

Es läuft gut beim Tennisclub Öfingen, das spiegeln nicht nur die Wahlen wider

Öfingen (man) "Es ist toll, wenn langjährige Mitglieder im Vorstand eines Vereins im Amt bleiben. Das ist positiv für den Verein, wobei das Amt mit dem Inhaber wachsen kann", sagte Ortsvorsteherin Astrid Schweizer-Engesser, die die Wahlen bei der Hauptversammlung des Öfinger Tennisclubs leitete.

So konnte Nathalie Manger als Vorsitzende des Vereins in ihrem Amt einstimmig bestätigt werden, genauso wie Schriftführerin Nicole Butschle und Sportwart Leo Kaiser. Auch die Beisitzer HeinzHeppler, Timo Manger und Frieder Buri wurden wieder gewählt.Auch Vereinsmitglied Raphael Heppler sprach sich für die Arbeit der Vorstandschaft aus: "Ihr macht das sehr gut. Es gibt viele tolle Events und Ausflüge, bei denen jeder mitmachen kann." Nathalie Manger hingegen wünscht sich mehr Zuverlässigkeit und Struktur vonseiten der Vereinsmitglieder: "Viele Dinge laufen gut und unkompliziert, aber wir haben auch Verbesserungspotenzial."

Schriftführerin Nicole Butschle erinnerte in ihrem Bericht noch einmal an das vergangene Jahr, an das Mix-Doppel-Turnier, bei dem männliche und weibliche Vereinsmitglieder gegeneinander auf dem Platz antraten. Auch das Jedermann-Turnier, das im vergangenen Jahr zum dritten Mal stattfand und bei dem jeder den Tennisschlägerschwingen konnte, wurde rege angenommen. Der Ausflug zum Baumkronenweg in Waldkirch, gemeinsames Kegeln und vor allem auch der Freitags-Hock auf dem Tennisplatz stärkten den Gemeinschaftssinn des Vereins.

Der Tennisclub hat 102 Mitglieder, 48 Mitglieder spielen aktiv. 22 Kinder und Jugendliche werden im Verein von Trainer Laszlo Ilijn mittwochs trainiert. Die Jugendlichen spielen in einer Spielgemeinschaft mit Hochemmingen und Tuningen. Bei den Erwachsenen Tennisspielern stellt der Verein eine Sechser Herrenmannschaft, eine Vierer Damenmannschaft und eine Vierer 60 Plus Mannschaft. Im neuen Vereinsjahr ist das Plätzerichten und die Saisoneröffnung für Mitte April angesetzt, abhängig vom Wetter. Ebenso ist das Mix-Turnier, eine Wanderung nach Sunthausen, ein Vereinsausflug und der Freitags-Hock geplant.