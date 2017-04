Bad Dürrheim Tennisclub Hochemmingen erweitert Angebot für Jugend

Mit unterschiedlichen Aktionen möchte der Tennisclub Hochemmingen wieder das Interesse am Sport wecken

Hochemmingen (bom) Der Tennisclub Hochemmingen frischt sein Angebot auf und bietet Kindern und neu einsteigenden Jugendlichen die Möglichkeit, für einen fixen Jahresbeitrag das im Tennis angebotene Programm zu nutzen.

Für Kontinuität ist gesorgt, da nach dem Abgang von Laszlo Ilijin ab Mitte April Stephanie Stobbe das Jugendtraining übernimmt. Auch für Erwachsene gibt es die Möglichkeit sich während eines Schnupperjahres vom Sport zu überzeugen. Vorsitzender Martin Keller sieht in diesen Aktionen eine Möglichkeit das Interesse am sogenannten weißen Sport wieder zu steigern. Da der Tennisclub eine Anlage mit zwei Plätzen und Flutlichtanlage besitzt, gebe es ausreichend Trainingsmöglichkeiten, sagt Keller.

Im Vorjahr erhielt das Clubheim ein neues Dach und ist soweit wieder auf dem Laufenden. Im vergangenen Jahr nahm der Tennisclub wieder mit diversen Mannschaften am Ligabetreib teil. Im Erwachsenen- und Jugendbereich war dies nur durch die Bildung von Spielgemeinschaften mit dem Tennisclub Rot Weiß Bad Dürrheim und dem Tennisclub Öfingen möglich.

Von der sportlichen Erfolgsbilanz aus gesehen war das Jahr durchwachsen, doch stünden der Spaß am Spiel und die Gemeinschaft im Vordergrund, so der Tenor auf der Versammlung. Derzeit sind Teams bei den Damen, Herren, den Herren 55 und 60 gemeldet. Der Aufstieg gelang den Damen. Eine große Resonanz gab es auf das Angebot im Damentraining und den vereinsinternen Meisterschaften, was Keller als ein Zeichen für einen leichten Aufschwung des Tennissports in Hochemmingen wertete. Keine Resonanz gab es bislang vom Tennisclub aus der französischen Partnerstadt Enghien-les-Bains. Der Club hatte vor, ein Turnier mit den französischen Partnern zu bestreiten. Anlass war das 25. Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Bad Dürrheim.

Die Neuwahlen bestätigten Alexander Rost als Sportwart. Neuer Vize-Vorsitzender ist Nils Müller, neue Kassiererin ist Jutta Maurer, die in ihrem bisherigen Amt als Schriftführerin von Susanne Tormann abgelöst wird.