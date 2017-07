Bad Dürrheim Tennisclub Hochemmingen bietet Realschülern kostenloses Training

Die Realschule am Salinensee und der Tennisclub Hochemmingen starten Kooperation. Die Schüler sollen die Lust am Sport finden.

Es ist der erste Schritt für eine hoffentlich dauerhafte Partnerschaft. Die Realschule am Salinensee und der Tennisclub Hochemmingen haben eine Kooperation gestartet. Unter fachkundiger Anleitung lernen die Schüler Tennisspielen. Damit soll zum einen jungen Menschen der Sport näher gebracht, zum anderen die Jugendarbeit des Vereins gestärkt werden.

Die Kooperation zwischen der Schule und dem Verein beruht auf einer Idee von Martin Keller, Vorsitzender des TC Hochemmingen, sagt Ingrid Ummenhofer, Sportlehrerin an der Realschule. Er habe wieder mehr Jugendarbeit anbieten wollen. Geplant sei es ursprünglich gewesen, das Angebot fest in die Ganztagsschule zu integrieren, allerdings habe sich das für das laufende Jahr nicht verwirklichen lassen können. "Das Problem ist es, einen Trainer zu finden, der nachmittags Zeit hat", sagt die Sportlehrerin.

Gesucht habe man sowohl über die Schule als auch über den Verein, sagt Ingrid Ummenhofer. Fündig wurde man schließlich in der 19-jährigen Sandra Tramm, die in Bad Dürrheim Tennis spielt und selbst die Realschule am Salinensee besucht hat. "Das war ein Glücksfall", freut sich Sportlehrerin Ummenhofer. Allerdings habe sie nur am Mittwochnachmittag Zeit gehabt, an dem allerdings viele Schüler Unterricht haben.

Daher sind es derzeit auch nur drei Schülerinnen, die das kostenlose Trainingsangebot in Hochemmingen annehmen. Die sind aber mit vollem Elan und Tatendrang dabei. "Ich hatte schon immer Lust, Tennis zu spielen", sagt Fabienne Staier. Daher habe sie, als sie in der Schule von dem Angebot gehört hat, mitmachen wollen. Ähnlich sehen es auch ihre Schulkameradinnen Sarah Calini und Sina Murer. Sie alle können es sich vorstellen, dem Tennisverein beizutreten.

Für das kommende Jahr planen Schule und Verein, das Tennistraining, wie ursprünglich geplant, in das Ganztagesangebot zu integrieren und an den Stundenplan anzupassen. Dann werden daran, so hofft Ingrid Ummenhofer, sicherlich mehr Schüler teilnehmen.