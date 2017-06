Bad Dürrheim Tennis beim TC Öfingen: Training für den Körper und die Persönlichkeit

Der Tennisclub Öfingen (Bad Dürrheim) bietet gratis Schuppertrainings für Kinder ab sechs Jahren an. Dabei wird nicht nur die körperliche Fitness gefördert...

Öfingen – Wieso er Tennis spielt? Für den 13-jährigen Felix ist es klar: "Weil es Spaß macht", sagt er. Der zwölfjährige Samuel stimmt ihm zu. Doch Tennis bedeutet beiden noch viel mehr. Seit sieben Jahren spielt Felix im Öfinger Tennisclub und trainiert jeden Mittwoch bei Trainer Laszlo Ilijn, Samuel ist seit sechs Jahren dabei. Hier können sie Schulstress abbauen, sich beim Wettkampf mit anderen messen – und tun nebenbei etwas für ihre Fitness und Gesundheit. "Tennis ist eine gute Kombination aus Konzentration und Sport", sagt Nathalie Manger, Vorsitzende des Tennisclubs. "Geeignet ist jeder dafür." Um schon die Kleinsten mit dem Sport in Berührung zu bringen, bietet der Club derzeit bis zu den Sommerferien gratis einstündige Schnupperainings an, jeden Samstag ab 10 Uhr.

Die gelben Bälle auf dem Schläger jonglieren, kleine Wettkämpfe rund um Schnelligkeit und Geschicklichkeit und sogar erste Schläge üben die kleinen Teilnehmer ab sechs Jahren bei dem Training ein. "Da geht es nicht um das Gewinnen", sagt Manger. Ein erstes Gefühl für den Sport sollen die Kinder stattdessen bekommen. Ist ihr Interesse geweckt, steht dem regulären Training beim TC Öfingen nichts mehr im Wege. Ein Mal die Woche wird dann trainiert, 45 Minuten dauert eine Einheit. Üblicherweise üben drei bis vier Kinder gemeinsam. "Wenn man Fortschritte machen möchte, sollte man schon zwei Mal die Woche Zeit haben", sagt die Vorsitzende des Tennisclubs. Am Samstag ist daher immer jemand auf dem Platz, damit die jungen Sportler gegeneinander spielen können.

"Tennis trainiert das Durchsetzungsvermögen", sagt Laszlo Ilijn. Seit vier Jahren ist er Trainer beim TC Öfingen und überzeugt davon, dass der Sport die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Spieler fördert: "Alles, was auf dem Platz geschieht, entscheidet man selbst", sagt er. "Macht man Fehler, kann man sie nicht auf andere schieben." Das macht fit, körperlich und geistig. Mit viel Geduld und Ruhe bringt Ilijin den 15 Kindern und Jugendlichen zwischen neun und 16 Jahren, die im Öfinger Tennisclub spielen, den Unterschied zwischen Vorhand und Rückhand bei. "Beim beliebten Spiel 'König' zum Abschluss des Trainings, geht es um Punkte und es wird der Kampfgeist spielerisch geweckt", sagt Ilijn.

Auch Jenny und Sonsee, beide 15, kommen jeden Mittwoch gerne zum Training. "Es ist ein perfekter Ausgleich zur Schule", sagt Jenny. Sonsee stimmt ihr zu: "Bei Turnieren kann man sich selbst testen und sich der Herausforderung stellen und man kann sowohl im Team spielen als auch alleine gegen den Gegner antreten." Sie schätzen aber auch die gemeinsamen Ausflüge und die Geselligkeit, die sie im Verein geboten bekommen. Da kommen schließlich alle Vereinsmitglieder zusammen. Daher legen auch die erwachsenen Tennisspielerinnen Freya Manger, Christa Wölfle und Diana Münzer viel Wert auf die Geselligkeit im Verein. Sie lieben das gemeinsame Tennisspiel, die frische Luft, die regelmäßigen Treffs, den gemeinsamen Spaß und die geförderte Fitness. "Wenn man Tennis spielt, kommt es aber nicht nur auf die Fitness an, sondern auch auf die Reaktion, was beim Älterwerden besonders wichtig ist", so Freya Manger.

Schnuppertraining

Jeden Samstag, von 10 bis 11 Uhr, bietet der TC Öfingen ein gratis Schnuppertraining für Kinder ab sechs Jahren auf dem Tennisplatz in Öfingen an. Interessierte sollen sich bei Nathalie Manger per E-Mail melden: Nathalie.Manger@web.de