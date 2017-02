Bad Dürrheim Telefone laufen beim Turnerball heiß

Beste Stimmung in der Siedepfanne: 500 Besucher lassen sich vom Programm mitreißen.

In der Siedepfanne liefen die Telefone heiß. Schnurlos oder nicht, da blieb nur eins – ruf das Banana-Phone an, forderten die Ansage-Telefone auf. "WhatsApp – Was geht ab!" war das Motto des Turnerballs und da war einiges geboten. Immer wieder versetzten die Akteure das Publikum in völlige Begeisterung. Einziger Wermutstropfen: Die Friday-Tigers mit ihren legendär witzigen Auftritten waren nicht dabei. Sie haben altershalber aufgehört.

Beim "etwas abgehen lassen" legten als erstes die Mädels vom Mädchenturnen schnell und fit eine kesse Sohle aufs Parkett. Nachdem schließlich auch die etwas unwillige drahtlose Technik funktionierte, flimmerte die Turnerballreise aus der Zeit der Wählscheibentelefone bis heute über die Leinwand, gefolgt von der mitreißenden Tanznummer der Dancing Kids und später den TB-Dancers.



Oberste Priorität hat im Rathaus das neue App-Büro. Die neue IT-Abteilung arbeitet nach dem Motto "Brauch'sch Äpps – No erfind' halt ebbs". Die Emojis streikten und wollten nicht mehr millionenfach angegrabscht werden, bei Stadt und Gemeinderat herrscht seit der Bädertour Funkstille. Da war jede Menge zu tun. Also braucht Bad Dürrheim Apps: Die Schwimmbad-App, damit jeder weiß, ob es nun ein Cabrio-Bad gibt oder nicht. Die Melde-App für alte Weissenberger-Leuchten und Hundehaufen. Angesichts des Gedankens von Günter Tarlatt, das Minara zugunsten des Solemars abzureißen – das Publikum buhte – wurde es dem Smiley schlecht: "Babyschwimmen im Whirlpool und die Kinder spielen Räuber und Gendarm in der Salzgrotte – wie wird das wohl aussehen?"

Zudem stelle sich die Frage, ob es in zwölf Jahren überhaupt noch einen Kurpark gibt, wenn das Solemar so weiter wächst. Derweil hielt der Live-Ticker zum aktuellen Geschehen bei der Narrenzunft in Südtirol auf dem Laufenden. Die Schunkel-App sorgte schließlich für vereint singende und schunkelnde Ballbesucher bis hin zur fröhlichen, vom Bürgermeister angeführten Polonaise.

Die Show ging weiter mit den tanzenden Eskimos der Urviecher-Tanzgruppe, tänzerisch wie akrobatisch veranlassten die Mädchen des Turnvereins Donaueschingen in Punktekleid und Petticoat das hervorragend gestimmte Publikum zu einem Begeisterungssturm. Natürlich wurden die hohen Erwartungen an ihre Showtänze sowohl von Elli's Group als tanzende Boxerinnen als auch von der TGW-Gruppe als Chearleader bestens erfüllt. Immer weiter steigerte sich im Verlauf des Abends das akrobatische Niveau bis nach den vor Zalando-Glück schreienden Flat back's die TB-Jumpers mit körperlicher Höchstleistung das Publikum staunen ließ.

Zum abschließenden Flashmob durfte keiner sitzen bleiben. Rund 500 Menschen, die gemeinsam zu "Hey was geht ab" tanzen, das hat schon was und macht Laune. Die wiederum bekam noch ein Krönchen mit dem üblichen fetzigen Programmabschluss durch die Urviecher-Guggenmusik.

Akteure

Durch das Programm mit zehn Gruppen führten die Ansage-Telefone Sabine Lauppe, Heike Troll, Knut Gerlich, Tobias Hall und Andrea Greguric. Die Lichtkanonen bedienten Sandra Tramm und Fabian Suske. Ballregie hatte Alice Sielaff, die Technik bediente Gerd Feiss, das Bühnenbild malten Jürgen Rebholz und Andrea Graf, für die Programm-Organisation war Manuela Laufer zuständig. (sgn)