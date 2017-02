Bad Dürrheim Tauwetter kann zur Tücke werden

Bauhofleiter Michael Liedtke mahnt bei Tauwetter zur Vorsicht auf den Straßen.

Kaum sind die Temperaturen milder, der Schnee nahezu vollständig wieder abgetaut, geben viele Autofahrer wieder Gas. Eine Beobachtung, die auch Bauhofleiter Michael Liedtke gemacht hat. "Das Wetter wird unterschätzt", sagt er.

"Wenn Schnee liegt, hat man den Winter eher im Kopf", ist sich Liedtke sicher. Dabei droht bei Tauwetter nicht weniger Gefahr auf den Straßen: "Das Tauwasser fließt auf die Fahrbahn und kann dort gefrieren", sagt er. Besonders heikel sei dies am Fahrbahnrand oder auf den schmalen Gemeindeverbindungsstraßen. "Fährt man dann zu schnell, ist das nicht ohne."

Erst am Mittwochmorgen sei ein Autofahrer zwischen Hochemmingen und Mühlhausen auf der Gemarkung Villingen ins Rutschen gekommen, heißt es seitens des Polizeipostens in Bad Dürrheim. "Die gefährliche Zeit ist meistens, wenn es morgens hell wird", sagt auch Michael Liedtke. Da könne die Temperatur noch einmal um gut zwei Grad sinken, die Nässe auf der Fahrbahn gefrieren. "Dann kann es schnell zu Blitzeis kommen."

Nach wie vor sei daher der Streckenkontrolleur des Bauhofs ab 3 Uhr morgens im Einsatz, fährt die Straßen ab und meldet entsprechende Gefahrenstellen und Glätte. Fahrbahnzustand, Boden- und Lufttemperatur werden im Bauhof aufgezeigt. Anfang der Woche, als die kalten Temperaturen in milderes Tauwetter mit Regen übergegangen sind, seien die Streufahrzeuge wieder im Einsatz gewesen. "Im Moment streuen wir nicht", sagt Liedtke. "Aber ich habe die ganze Zeit den Wetterbericht im Blick." So können er und seine Mitarbeiter schnell eingreifen, wenn überfrierende Nässe oder Blitzeis drohen. Damit rechnet der Bauhofleiter etwa am Wochenende, wenn die Temperaturen wieder in den Minusbereich rutschen sollen.

"In den Wintermonaten ist es sicherer auf den Kreisstaßen zu bleiben", sagt er. Die seien breiter und werden eher geräumt als Gemeindeverbindungsstraßen. Auch wenn die Strecken über die Verbindungsstraßen manchmal kürzer seien, mache es da Sinn, diese wenigen Minuten in die eigene Sicherheit zu investieren.