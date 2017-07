Bad Dürrheim Sunthausener Männergesangverein feiert sein 125-jähriges Bestehen

Die Vorbereitungen für das Konzert der Ostbaarchöre und das Jubiläumskonzert laufen auf Hochtouren.

Der Männer des Gesangvereins Sunthausen und des Projektchores ölen ihre Kehlen. Durch das geöffnete Fenster des alten Schulhauses dringt fröhlicher Gesang in die laue Abendluft. Es wird fleißig geprobt, denn die Sänger bereiten sich gleich auf zwei große Ereignisse vor. Am 15. Juli findet das Gruppensingen der Ostbaar-Chöre in Sunthausen statt und – ganz wichtig – der Männergesangverein feiert im Oktober seit 125-jähriges Bestehen. Damit ist er einer der ältesten Chöre der Region. Für diesen Anlass wurde eigens wieder ein Projektchor ins Leben gerufen.

Fünf Generationen Menschen- und Dorfgeschichten sollen erzählt werden. Etwas ganz Besonderes haben sich die Sunthausener Sänger noch dazu ausgedacht. Sie werden vom "s' Ensemble" begleitet. Das sind 13 Instrumentalmusiker aus Sunthausen und Umgebung unter der Leitung von Rolf Winterhalder. Auf dem Programm stehen Lieder von Ambros bis Gabalier, von Belafonte bis Megan Trainor, von Frank Sinatra bis Xavier Naidoo und noch mehr. Seit Anfang Februar glühen bei den Proben die Stimmbänder.

Gesangvereinsvorsitzender Lothar Gail ist recht entspannt. Er lenkt übrigens schon seit 16 Jahren die Geschicke des Vereins. Nicht nur er freut sich auf das große Ereignis. Alle arbeiten zusammen, die Sunthausener Sänger sind bekannt dafür, dass sie sich immer etwas Besonderes ausdenken. Der Projektchor besteht aus 32 Männern, die sich sowohl aus Mitgliedern des Gesangvereins als auch aus Sängern aus der gesamten Umgebung zusammensetzen. "Die dürfen hinterher natürlich auch gern bei uns bleiben wenn sie wollen", sagt Lothar Gail.

Im Laufe der Zeit haben die Sunthausener ihr Repertoire geändert. Sie tragen nicht nur traditionelles Liedgut, im Sinne von deutschen Volksliedern vor. Gail: "Völlig andere Lieder als noch vor vier oder fünf Jahren." Zum Spaß des jeweiligen Publikums werden auch aktuelle Hits vorgetragen, sowohl in Deutsch als auch in Englisch. "Es war der absolute Hammer als wir zum Beispiel das Hirtenmadl zum ersten Mal gesungen haben", erinnert sich Gail. Bis alle einverstanden waren, auch englische Titel zu singen habe es allerdings ein bisschen gedauert. "Das war lange Zeit Tabuthema." Aber jetzt hätten alle Spaß daran. Das sei auch Teil des Erfolges der Männerchores, so Gail – die Harmonie und die Zusammenarbeit.

Ein weiterer Faktor ist Dirigentin Martina Wenzler-Gail. Sie leitet den Chor seit 1990. Sie schmeiße eine Idee in den Raum, dann werde darüber diskutiert, ob es machbar sei. So steigere sich auch beständig das Niveau des Chores, findet Lothar Gail. Er erklärt: "Traditionelles Liedgut gehört dazu, aber trotz allem lieben wir die Experimente." Der Chor habe den Anspruch, seinen Zuhörern beste Unterhaltung zu bieten.

Das Jubiläumskonzert

Für den Jubiläumsabend ist ein rund zweieinhalbstündiges Konzertprogramm zusammengestellt. Deshalb ist auch eine halbe Stunde früher Konzertbeginn. Und nach dem Konzert ist der Abend noch lange nicht zu Ende, die Unterhaltungsband Mantics sorgt anschließend für Stimmung. Der Kartenvorverkauf zum Jubiläumskonzert beginnt in Kürze. Informationen im auf der Internetseite des Vereins unter www.mgvsunthausen.de. (sgn)