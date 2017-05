Sunthausen Sunthausen: Waldhornstraßen-Einwohner werden zur Kasse gebeten

Die Erschließung der Waldhornstraße in Sunthausen (Bad Dürrheim) ist abgeschlossen, ein Teil ihrer Einwohner wurde nun aber mit Gebühren überrascht...

Sunthausen – Der Ausbau der Waldhornstraße in Sunthausen ist abgeschlossen, doch das Ende der Arbeiten dürfte für einen Teil der Einwohner mit einem Schrecken verbunden gewesen sein: Einwohner ab Haus Nummer 10 müssen Beträge für die Erschließung zahlen – doch diese sind wohl höher als erwartet. Und: Erst am Abend vor der Gemeinderatssitzung sind die Anrainer über die offenen Zahlungen informiert worden.

Stadtkämmerer Jörg Dieterle brachte es bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend wohl für viele Waldhornstraßen-Einwohner auf den Punkt: "Erschließungsrecht ist nicht immer gerecht." Die gesamte Straße ist erschlossen worden, vor mehreren Jahren schon wurde der Schritt beschlossen, vor gut einem Jahr in die Wege geleitet. Doch die Gebühren für die Erschließung müssen nicht alle Einwohner zahlen: Jene, am Anfang der Straße, befinden sich auf historischem Terrain. Nachforschungen seitens der Stadt haben ergeben, dass die Straße bereits Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden ist. "Sämtlicher Aufwand der hier entsteht, hat die Stadt zu tragen", so Dieterle.

Komplizierter wird es hingegen für den restlichen Teil der Straße: Zwei Mal sei diese erweitert worden. Vom Ende des historischen Teils der Straße bis zum Ende der gesamten Straße werden die Erschließungsbeiträge entsprechend des Kommunalabgabegesetzes erhoben. Dieses schreibt vor, dass bei Baumaßnahmen an öffentlichen Straßen Beiträge von den Eigentümern zu erheben sind. An sich keine ungewöhnliche Sache, also. Doch: Die Eigentümer der Grundstücke, die auf dem oberen Teil der Straße liegen, haben bereits vor gut 40 Jahren Ablösungen für die Erweiterung der Straße gezahlt, wie der Kämmerer auf Anfrage von Gemeinderat Peter Hug (CDU) ausführte.

"Aber offensichtlich haben wir es damals versäumt, den Gemeinderat den konkreten Ablösebetrag beschließen zu lassen", sagte Dieterle. Heißt: Für die Eigentümer besteht noch immer Beitragspflicht. Was sie damals für die Erweiterung der Straße bezahlt haben, wird ihnen heute für die Erschließung gutgeschrieben und sie werden ein weiteres Mal zur Kasse gebeten. "Wir sind von was anderem ausgegangen", räumte der Stadtkämmerer ein. Doch verlange das Gesetz, dass Gemeinden den Beitrag erheben, wenn eine Beitragspflicht besteht. "Das ist zweifellos eine sehr unglückliche Situation", sagte Bürgermeister Walter Klumpp.

"Das trifft die Leute in der Straße natürlich sehr hart", sagte Peter Hug (CDU). Erst am Abend vor der Gemeinderatssitzung wurden die Einwohner darüber informiert, dass nach derzeitigem Stand teilweise enorme Kosten auf sie zukommen. Einige lassen sich nun rechtlich beraten, hieß es in der Sitzung. "Ich kann nicht verstehen, dass man nicht früher auf sie zugekommen ist", sagt er. Dass es so lange gedauert hat, bis alle Fakten auf den Tisch kamen, habe an krankheitsbedingten Fehlzeiten und den zeitaufwendigen Recherchen gelegen, begründet Rolf Degen, Sachgebietsleiter Steuerstelle. Es sei kompliziert gewesen herauszufinden, welcher Teil der Straße historisch sei.

Gehweg und die Beleuchtung wurden nun erweitert, Hochwasserschutz betrieben, Breitbandkabel verlegt, die Ableitung von Oberflächenwasser von Außengebieten berücksichtigt: Das war alles nicht billig. Hug ist sich sicher: Hätte man nicht so lange auf den Ausbau der Straße gewartet, wären die Kosten nicht so hoch geworden. Doch dafür ist es nun zu spät.