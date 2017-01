Bad Dürrheim Streupflicht in Bad Dürrheim gilt auch ohne Schnee

Streupflicht in Bad Dürrheim gilt auch ohne Schnee

Glatteis stellt für Fußgänger eine große Gefahr dar. Zur Steigerung der Sicherheit muss jeder Anwohner beitragen.

Nun ist er doch noch gekommen: Der erste Schnee in diesem Winter. Doch auch ohne die weiße Pracht ließen die eisigen Temperaturen der vergangenen Tage keinen Zweifel daran, dass Väterchen Frost die Kurstadt fest in seinem Griff hat, inklusive der glatten Straßen und Wege. Daher gilt auch ohne Schnee: Streuen ist Pflicht. Darauf hat nun auch das städtische Ordnungsamt aufmerksam gemacht. Ein Verstoß gegen die Räum- und Streupflicht kann mit einem Busgeld von bis zu 500 Euro geahndet werden.

"Auch wenn kein Schnee liegt, könnte es glatt sein", sagt Stephanie Wehrle vom Sachgebiet Sicherheit und Ordnung. Sowohl Hauseigentümer als auch Mieter müssen sich daher vergewissern, dass der Gehweg vor ihrem Wohnhaus gefahrlos benutzt werden kann.

Unter der Woche ab 7 Uhr, an Samstagen ab 8 Uhr, an Sonn- und Feiertagen ab 9 Uhr müssen die Gehwege bis 21 Uhr zugänglich sein. "Ansonsten begeht der Hauseigentümer oder Mieter eine Ordnungswidrigkeit", erläutert Wehre. Und diese kann unter Umständen richtig teuer werden: Fünf bis 500 Euro Strafe sind bei Verstößen dieser Art vorgesehen.

"Dass jemand 500 Euro zahlen musste, ist bei uns aber noch nie vorgekommen", relativiert Stephanie Wehrle. Statt hohen Strafen setze die Stadtverwaltung lieber auf den Dialog. "Wir versuchen das Problem eher durch Gespräche oder auch mal durch einen freundlichen Brief zu lösen, in dem wir auf die Gefahren hinweisen." Das habe bislang auch meist geholfen.

Außerdem spielen die Hintergründe und Umstände eine Rolle. "Da wird natürlich ein Unterschied gemacht, zwischen fahrlässiger und vorsätzlicher Zuwiderhandlung", sagt die Expertin. "Wenn jemand regelmäßig räumt, es dann einmal versäumt und dann etwas passiert, ist es etwas anderes, als wenn jemand absichtlich nicht räumt und in Kauf nimmt, dass vor seinem Haus etwas passiert."

Trotzdem ist jeder Bewohner eines Hauses angesprochen. "Hauseigentümer können die Räum- und Streupflicht auch auf die Mieter übertragen", betont Wehrle. Dann müssen diese gewährleisten, dass sich kein Passant in Gefahr begibt, wenn er an dem Wohnhaus vorbei kommt. Kontrolliert werde dies etwa vom Gemeindevollzugsdienst, also jenen Mitarbeitern des Ordnungsamtes, die auch Falschparker ahnden. Aber auch Beschwerden von Fußgängern werde nachgegangen.

Dass die Hauseigentümer einem Beruf in Festanstellung nachgehen, zähle übrigens nicht als Ausrede für einen versäumten Winterdienst, sagt Stephanie Wehrle. "Dieses Problem haben wir nun einmal alle." Auch hohes Alter, Krankheit oder Gebrechlichkeit sind keine Entschuldigungen dafür, nicht zu Streuen. "Da muss dann jeder eine Lösung finden", meint Wehrle. Nachbarschaftshilfe und Kreativität sind also gefragt.