BadDürrheim Stimmgewitter mit Gottes-Nachrichten

Der Gospel-Chor Go(o)d News gastiert morgen in der evangelischen Kirche in Oberbaldingen

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Oberbaldingen (häm) Vor drei Jahren füllte Go(o)d News die evangelische Kirche in Oberbaldingen. Und auch auf seiner aktuellen Tour macht der Chor des Evangelischen Jugendwerks Württemberg morgen, Samstag, 11. Februar, Halt in Oberbaldingen.

Die Klammer im Namen der Formation prophezeit schon das Programm: Sowohl gute Nachrichten (Good News), als auch Gottes-Nachrichten (God News) sollen es sein. Einerseits wird die frohe Botschaft Christi durch traditionellen Gospel vermittelt. Andererseits sind auch zeitgenössische Werke aus den Genres des Pop, Rock, Blues und Jazz wieder dabei. Auf die Besucher wartet so ein opulenter Querschnitt aktueller Musikgeschichte, ein Rückblick in das 16. Jahrhundert, in dem sich aus den Spirituals der afroamerikanischen Bevölkerung der Gospel formierte, inklusive.

An der Stimmgewalt dürfte das Unterfangen kaum scheitern: 45 Sängerinnen und Sänger werden die Kirche beschallen. Prägnant ist dabei, dass sich wieder aktive und ehemalige Chorleiter als Sänger in den Reihen des Chors tummeln: Neben Chorleiterin Severine Köppler werden Pianist Christian Polonio und Schlagzeuger Daniel Eisenhardt das Konzert begleiten. Die Besucher können sich also auf a capella, aber auch auf Instrumente unplugged freuen. Sich dabei zurückgelehnt berieseln lassen, ist allerdings nicht drin: Zu einigen Songs ist aktives Einsteigen erwünscht.

Go(o)d News, 11. Februar, 19 Uhr, evangelische Kirche Oberbaldingen. Im Vorfeld singt der Gemeindechor Cantabile. Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.