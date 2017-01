Bad Dürrheim Stierberghexen feiern mystischen Hüttenzauber

Hexenball mit abwechslungsreichem Programm.

Am Samstag ist es endlich soweit. Die Stierberghexen feiern in einem schaurig-schönen Hüttenzauber in der Turn- und Festhalle eine spektakuläre Nacht der Hexen zu welcher sich bislang Auftritte von fünf Guggenmusiken und drei Tanzgruppen ankündigten. Für Abwechslung ist also gesorgt und das nicht nur im Programm, sondern auch in den kulinarischen Angeboten. In mystischem Ambiente haben die Gäste die Möglichkeit Essen und Getränke nach Herzenslust zu genießen. Hexenchef Dirk Murers spricht von einer begeisternden Nacht, die auch auf Grund der Zusammensetzung der Bühnenacts jede Menge Begeistung verspricht. Jedenfalls sind alle Narrenfreunde und solche die sich ein derartiges Ambiente nicht entgehen lassen wollen eingeladen ab 19 Uhr (Hallenöffnung) beziehungsweise 20 Uhr mit den Stierberghexen beim Hüttenzauber zu feiern. Zu den Guggenmusiken, die fix für eine Auftritt zusagt haben, gehören die Spaichinger Bächleshupfer, die St. Georgener Bergstadtfetzer, die Engener Schätkrä Dätscher, die Peterzeller Bloos Arsch und die Bottighofener Löli Tutter. DJ O unterhält die Narrenfreunde musikalisch bis in die Morgenstunden. Lokalkolorit aus Sunthausen legt die Showztanzgruppe "Jumpin the next Generation" aufs Parkett. Hexentänze der Unterdorf Hexen und der Dalbach-Hexen sorgen für mystisch-enthusiastische Momente. Nach der spektakulären Hexentaufe in der Vorwoche ist der Hüttenzauber der zweite Event der Stierberghexen in der noch jungen Fasnetsaison. Weitere folgen, doch vorerst gilt die volle Konzentration der Organisatoren der heutigen Nacht der Hexen.