Bad Dürrheim Sternsinger frösteln für den guten Zweck

Sternsinger ziehen von Haus zu Haus. Die Spenden fließen in Kinder- und Jugendprojekte.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Tief Axel lässt die diesjährige Sternsingeraktion der katholischen Johannesgemeinde Bad Dürrheim für die mitmachenden Kinder zu einem fröstelnden Vergnügen werden. Unter den kostümhaften Umhängen stapeln sich Pullover, Jacken, Handschuhe und Mützen. Der moralischen Verpflichtung zu einer guten Tat, die eingenommenen Spendengelder fließen in Kinder- und Jugendprojekte weltweit, tun die klimatischen Bedingungen jedoch keinen Abbruch. "Es geht hier um den guten Zweck und natürlich macht es Spaß. Wir sind wegen der Sache hier", sagt Rebecca Weiß (16), die seit zehn Jahren unter dem Stern in der Kurstadt auszieht.

Den Weihrauch zum Glimmen gebracht setzt sich Rebecca mit Anika Horn (14), Lara Schulk (9) und ihrer Schwester Bianca Weiß (9) über die Adlerstraße in Bewegung, es ist nur eine von fünf ihnen zugeteilten Straßen um den Dreikönigstag. Dabei sind sie nur eine von sechs Gruppen, die an drei Tagen mehrere Hundert Haushalte in der Kernstadt besuchen wollen, die Ortsteile sind durch eigene Delegationen vertreten.

Begleitet werden die vier Mädchen von Volker Weiß. Mit seinem Bollerwagen führt ihn das Quartett im Schlepptau von Tür zu Tür. Zum kleinen Einmaleins der mitgeführten Habseligkeiten gehört auch eine Thermoskanne mit warmem Kinderpunsch. Bei Einfamilienhäusern, wie bei Heidemarie Kaiser, sind Lieder und Segenswünsche schnell vorgetragen. Der Geldschein landet in der Büchse, Volker Weiß schreibt im Gegenzug das C+M+D mit Jahresdatum an die Tür.

"So Knabbereien machen das ganze angenehmer, manchmal kriegen wir auch einen Schluck warmen Tee", sagt Anika Horn. Neben dem Willen zur guten Tat werden aber auch ganz pragmatische Gründe für die Teilnahme bei den Sternsängern angeführt. "Meine Freundin Bianca hat mich angesprochen, eine Person wurde noch dringend gesucht. Da war ich natürlich gleich zur Stelle", erklärt Lara Schulk. Der Weg der Mädchen führt bis in die Abendstunden noch durch den ersten Bezirk mit der Josefstraße, Friedenstraße, den Von-Eichendorff-Weg und die Ziegeleistraße.