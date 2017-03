BadDürrheim Stadtwehr blickt auf intensives Jahr zurück

Abteilung leistet zahlreiche Arbeitsstunden. Mitglieder planen Feier zum 150. Geburtstag im kommenden Jahr.

Ein arbeitsintensives und einsatzreiches Jahr liegt hinter der Feuerwehrabteilung Stadt. Die Einsätze lagen bei 121 gegenüber 86 im Vorjahr. 185 Stunden leistete die Abteilung an Brandwachen. Hinzu kamen die Übernahme eines neuen Mannschafttransportwagens und des langersehnten Löschfahrzeuges 20, deren Einweihung in Verbindung mit einem Festakt stattfand.

Die Zahl der Einsatzstunden erhöhte sich auf 115 Stunden pro Einsatzkraft, was umgerechnet einem Aufwand von drei Wochen Arbeit entspricht. Aktuell zählt die Stadtwehr 56 Personen. Hinzu kommen 13 Mitglieder in der Altersmannschaft und 23 in der Jugendfeuerwehr. Fünf Frauen und vier Mädchen bereichern die Wehr, welche im kommenden Jahr während zwei Tagen ihren 150. Geburtstag feiert. Die Vorbereitungen für die Verbands-Leistungswettkämpfe am 24. Juni tagsüber und der Open-Air Party mit den Chartstürmern "Dorfrocker" am Abend laufen auf Hochtouren.

2017 leitet der Gemeinderat die Ausschreibung eines weiteren Fahrzeuges in die Wege, sodass mit der Übergabe eines Rüstwagens bis im Herbst 2018 zu rechnen ist. Um die Leistungsfähigkeit der Wehr dauerhaft zu erhalten, liegt ein Schwerpunkt auf der Aus- und Weiterbildung der Einsatzkräfte, die in 2016 einmal mehr in unterschiedlichsten Kursen ihr Wissen erweiterten. Kommandant Jan Rolli ernannte Maximilian Maier und Jonas Rottler zu Feuerwehrmännern. Eine Beförderung zum Hauptfeuerwehrmann erhielt Maurice Struck. Neuer Kassierer der Stadtwehr ist Stefan Brauer. Er ist Nachfolger von Alexander Vonn, der aus beruflichen Gründen sein Amt niederlegte. Markus Karrer erhofft sich zum 25. Jahr der Städtepartnerschaft mit Enghien-les-Bains eine Auffrischung der Freundschaft mit der dortigen Wehr.