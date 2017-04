Bad Dürrheim Stadtwald in Bad Dürrheim: Förster hofft auf Regen

Der Stadtwald fährt Verlust von 45 062 Euro ein. Grund ist unter anderem die Trockenheit, aber auch Schädlinge machen dem Förster Sorgen...

Bad Dürrheim – Schlechte Nachrichten hatte Interim-Förster Matthias Berger bei der jüngsten Gemeinderatssitzung für die Räte: Der Stadtwald hat im vergangenen Jahr einen Verlust von 45 062 Euro eingefahren. Gründe sind einmal der schlechte Holzpreis auf dem Markt. Aber auch Trockenheit, Krankheiten und Schädlinge machen den Bäumen in der Kurstadt zu Schaffen und mindern die Qualität ihres Holzes.

Gut drei Prozent mehr als geplant wurden im vergangenen Jahr gefällt. "Aus 2014 waren noch Restmengen offen", sagte Berger, der ab 1. Juni offiziell für den Wald in Bad Dürrheim und Tuningen verantwortlich sein wird. Trotzdem fuhr der Stadtwald Verluste ein. 311 221 Euro anstelle der geplanten 341 800 Euro konnten mit dem Holz eingenommen werden. Grund: "Die Holzpreise sind zurückgegangen", sagte der Förster. Gerade bei Holz minderer Qualität, dem sogenannten Industrieholz, sei dies der Fall gewesen. Und es sei eben schwaches und minderwertiges Holz, das im Stadtwald entnommen werden musste.

"Im Stammholz sind die Preise relativ konstant", sagte Berger. Aber speziell im unteren Bereich der Stämme seien die Bäume, mittlerweile auch jene junger Bestände, häufig von Rotfäule betroffen. Hierbei handelt es sich um eine durch Pilze ausgelöste Krankheit, die den Baumstamm im Laufe der Zeit regelrecht aushöhlt, das Holz unbrauchbar macht.

Auch die Holzernte war mit höheren Kosten als vorgesehen verbunden. Ursache war einmal das Mehr an Baumfällungen als ursprünglich vorgesehen. Die Ernteflächen seien zerstreut gelegen und auch der hiesige Waldboden habe für höhere Kosten gesorgt: Dieser könne nur kurzzeitig befahren werden, dadurch müssen gegebenenfalls die Fällungen unterbrochen werden, führte der Förster aus.

Neben der Rotfäule bereitet dem Förster auch die Trockenheit Sorgen. "Die Bäume kommen durch den fehlenden Regen in Stress." Hinzu kommt, dass es in den vergangenen Monaten für die Jahreszeit sehr warm war. "Das sind ideale Bedingungen für jegliche Insekten, unter anderem für Buchdrucker." Der Bestand dieser Schädlinge aus der Familie der Borkenkäfer werde durch Lockstofffallen im Stadtwald kontrolliert. Befallen die Käfer die Bäume, werden diese umgehend gefällt. Da sich der Stadtwald in einer Naturwaldgemeinde befindet, darf Berger nicht mit Insektiziden gegen den Schädling vorgehen. "Wir hoffen daher, dass es noch etwas regnet", sagt der Förster. So werde die Brut der Buchdrucker auf natürliche Weise verringert.