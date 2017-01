Bad Dürrheim Stadträte und Verwaltung setzen große Hoffnungen in Bäder-Tour

Die Besichtigung von sechs Schwimmbädern soll eine ausschlaggebende Entscheidungshilfe in Sachen Minara-Neubau geben.

Ein straffes Programm liegt vor Bürgermeister Walter Klumpp, Kur- und Bäder-Geschäftsführer Markus Spettel und gut einem Dutzend Stadträten: Am Freitagmorgen, um 4 Uhr, brechen sie zur zweitägigen Bäder-Reise auf, von der sich alle Beteiligten wichtige Einsichten für die Entscheidungen rund um einen Minara-Neubau erhoffen.

"Die Besichtigungstour soll Klarheit und Transparenz bringen", sagt Kur- und Bäder Geschäftsführer Markus Spettel. Vor Ort sollen sich die Entscheidungsträger "möglichst objektiv ein Bild davon machen können, was auch für Bad Dürrheim umsetzbar wäre". Neben Klumpp, Spettel und den Gemeinderatsmitgliedern sind auch Vertreter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DRLG), des Schwimm- und Ski-Clubs Bad Dürrheim sowie Heinz Kriebel, Rektor der Grund- und Werkrealschule dabei. "So können wir hoffentlich eine Lösung finden, die alle zufrieden stellt", sagt Spettel.

Auch Bürgermeister Walter Klumpp setzt große Hoffnung in die Besichtigungen. "Es ist eine gute Sache, dass wir uns ein Bild machen", sagt er. "Die Fahrt soll mehr Klarheit schaffen." Gleichzeitig betont er aber, dass es "kein Wunschkonzert" sein wird. Die Besuche sollen eine klare Einschätzung liefern, was für wie viel Geld zu bekommen ist. Sobald sich ein möglicher Weg für die Zukunft des Minara herauskristallisiert, werde auch wieder die Öffentlichkeit eingeladen, sich zu beteiligen und zu besprechen, wie dieser Weg gegangen werden kann, versichert der Bürgermeister.

"Die Frage ist: Was kriegen wir für das Geld", sagt Stadträtin Andrea Kanold (FDP). 8,9 Millionen Euro soll der Neubau maximal kosten. "Das ist die oberste Schmerzgrenze", betont sie. Neben Bädern in Cabrio-Bauweise, bei dem das Dach bei warmen Temperaturen und Sonne eingezogen werden kann, schauen sich die Tour-Teilnehmer auch Bäder in der günstigeren Modul-Bauweise an. "Wir müssen sehen, dass wir das maximal Mögliche bekommen und dass uns gleichzeitig die Belastungen auch nicht erdrücken", sagt Kanold.

Eine Sicht, die Gottfried Schacherer (Freie Wähler) teilt: "8,9 Millionen Euro sind die Obergrenze und eigentlich fast nicht mehr tragbar", sagt der Stadtrat. Bisher habe es zu wenige Möglichkeiten für die Räte gegeben, sich Intensiv mit den Bädern auseinanderzusetzen, eine solche Tour helfe da, sich ein konkretes Bild der Optionen zu machen. "Wichtig ist, sich auch die Folgekosten der Bäder anzusehen", sagt er.

Für den Neubau habe man sich auf ein hohes Maximum geeinigt, stellt auch Stadträtin Monika Link (CDU) klar. "Wir sind es den Bürgern also schuldig, uns so intensiv wie möglich zu informieren", sagt sie. "Ich hoffe, dass wir am Ende eine Entscheidung treffen können", fasst Christoph Trütken, Stadtrat der LBU, zusammen.

Nicht bei der Bäder-Tour dabei sind Andreas Nachbaur und Beate Schrenk (beide SPD). Für eine Stellungnahme waren sie bis Redaktionsschluss nicht zu erreichen.

