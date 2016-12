vor 3 Stunden Birgit Müller Bad Dürrheim Stadt erhöht Förderung für Mehrgenerationenhaus

Der Generationentreff Lebenswert wird in seinem Projekt Mehrgenerationenhaus finanziell stärker von der Stadt gefördert. Das haben die Gemeinderäte bei ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr beschlossen. Mit dem Projekt möchte der Verein speziell Älteren alternative Wohnformen in Bad Dürrheim bieten.

