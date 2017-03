Bad Dürrheim Stabil zugunsten der Region

Der Gaspreis des Zweckverbands Gasfernversorgung Baar bleibt auch in diesem Jahr stabil, im Gegensatz zu jenem anderer Stadtwerke – mit gutem Grund.

Bad Dürrheim – Auch für den anstehenden Vertragszeitraum ab dem 1. Juni bleibt der Gaspreis auf dem Niveau vom vergangenen Jahr. Das haben ZVB-Geschäftsführer Ulrich Köngeter und Bürgermeister Walter Klumpp in seiner Funktion als Verbandsvorsitzender bei der Versammlung des Zweckverbands Gasfernversorgung Baar (ZVB) gestern im Rathaus bekannt gegeben.

Als "freudige Nachricht", bezeichnete Köngeter den stabil gehaltenen Gaspreis. Im Vergleich: Die Stadtwerke Düsseldorf etwa senken ihren Gaspreis zum 1. Mai um gut fünf Prozent. Bei Vergleichsportalen belegt der ZVB hintere Plätze, abgeschlagen durch überregionale Anbieter, meist sogenannte "Energiediscounter".

Anders als eben diese sichert der Zweckverband aber Arbeitsplätze vor Ort, ist Arbeitgeber für gut 200 Menschen. Überschüsse werden zudem in die Region investiert, bleiben also hier. So erhielt die Stadt Villingen-Schwenningen im vergangenen Jahr 3,8 Millionen Euro vom ZVB-Gewinn.

Immerhin: Für Kunden, die den Zwei-Jahres-Vertrag "ZVBgas Bestpreis" abschließen, wird der Preis zum 1. Juni um 1,07 Cent brutto pro Kilowattstunde gesenkt. Dabei habe es Anfang des Jahres eher nach einer Erhöhung des Gaspreises ausgesehen, sagte Ulrich Köngeter. Die niedrigen Temperaturen Anfang des Jahres hätten zu einer massiven Steigerung des Gaspreises geführt, nennt er als Grund. Erst vergangene Woche sei es zu einer Entspannung auf dem Markt gekommen, die Preise sanken wieder. "Wir haben den richtigen Moment abgewartet, hätten wir in einem anderen Zeitpunkt gekauft, wäre die Situation nun sicher eine andere", sagte Köngeter.

Für einen Teil der ZVB-Kunden laufen Ende Mai die Verträge mit dem Energieversorger aus. Sie werden im April per Post über Nachfolgeangebote informiert, heißt es seitens des Zweckverbands. Wer weiterhin vom ZVB versorgt werden möchte, muss einen neuen Vertrag schließen, zur Option stehen nach wie vor Vertragslaufzeiten über ein oder über zwei Jahre.

Konstant wird auch die Netzerweiterung in Donaueschingen-Grüningen verfolgt: Begonnen hat die Erschließung des Stadtteils bereits im vergangenen Jahr. Der Ort soll Ende dieses Jahres komplett mit Erdgas erschlossen sein, so die Planung des Verbands derzeit. Dies geschehe gleichzeitig mit der Breitbandversorgung in Grüningen. "Das wird kostenrechnerisch sauber voneinander getrennt", betonte Köngeter. Kunden des Zentralverbands kommen damit nicht für den Breitbandausbau auf.

