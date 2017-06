Bad Dürrheim Sommerferienprogramm in Bad Dürrheim: Plan für Freizeitspaß steht

Sommerferienprogramm in Bad Dürrheim: Plan für Freizeitspaß steht

Das Sommerferienprogramm in Bad Dürrheim hält viele neue Attraktionen bereit. Das ist geboten...

Bad Dürrheim (mwi) – Auch in diesem Jahr haben die Kinder Bad Dürrheims und der Umlandgemeinden wieder allen Grund, sich auf ein vielfältiges Sommerferienprogramm zu freuen. Über die gesamten sechseinhalb Ferienwochen können sie sich in der Sommerwerkstatt und in den weiteren 23 Programmangeboten kreativ austoben.

Neben bekannten Programmpunkten wie zum Beispiel dem Schminken, dem Spielmobil und Kasperletheater, gibt es dieses Jahr auch ganz neue Attraktionen. Zum ersten Mal werden etwa ein Selbstverteidigungskurs, ein Ausflug in die Genusswerkstatt nach St. Georgen, ein Tag beim Bogenschießen und ein Schnupperkurs beim Töpfern angeboten. Dazu kommt ein Erlebnisprojekt mit Pferden sowie das Bauen von Schaumdampfern.

"Ich freue mich riesig auf das Programm. Es ist immer etwas Besonderes", sagt Stadtjugendpfleger Markus Thoma. Im Vergleich zu den 18 Programmpunkten im vergangenen Jahr konnte die Auswahl in diesem Jahr um fünf Termine aufgestockt werden. Doch ohne die vielen Helfer, Spender, Vereine und Bürger Bad Dürrheims sei das nicht möglich gewesen. Zudem hat sich die Suche nach einer weiteren festen Kraft nach dem Weggang von Olaf Hovingh, Urgestein der Sommerwerkstatt und der Ferienprogramme, "schwierig gestaltet", sagt Thoma.

Mit Petronella Conzelmann und Brigitte Fraile Kaiser haben sich zwei Honorarkräfte gefunden, die bereits bei den Oster- und Pfingstprogrammen dabei waren. Neben der Bundesfreiwilligen Daniela Schrenk, die das Sommerprogramm erstellt hat, helfen Erzieherinnen aus Bad Dürrheim bei der Werkstatt mit. "Wir würden uns natürlich über weitere ehrenamtliche Helfer freuen", sagt der Stadtjugendpfleger. Bisher teilen sich zehn Helferinnen die Stundenschichten auf. "Diese sind auch wirklich nötig. Wenn sich die Kinder auf dem großen Gelände an der Realschule am Salinensee verteilt haben, braucht man Aufsicht", sagt Gerlinde Hummel-Höflin, Leiterin der Jugendkunstschule und der Werkstatt.

Die Programmhefte liegen ab morgen, Donnerstag, 29. Juni, in den Schulen und Kindergärten sowie im Rathaus und den Ortsverwaltungen aus. Jeder Programmtag beginnt um 8 Uhr und endet um 17 Uhr. Der Teilnehmerbeitrag der Sommerwerkstatt beträgt für Bad Dürrheimer Kinder mit Ortsteilen fünf Euro pro Tag. Für Kinder aus dem Umland werden 19 Euro pro Tag fällig. Die Stadtjugendpflege bietet jedoch fünfer-, zehner-, 15er- und 20er-Tageskarten an, mit denen sich die Tagespreise verringern. Diese können flexibel auf die Ferientage verteilt und auch von Geschwistern mitbenutzt werden.

Die Teilnahme ist, auch wie in den Jahren zuvor, sehr flexibel. Kinder aller Altersgruppen können ohne vorherige Anmeldung bei der Werkstatt mitmachen und müssen sich nicht für mehrere Tage verpflichten. Einzig bei den weiteren Programmen müssen die Teilnehmer größtenteils vorher angemeldet werden. Der gemeinsame erste Anmeldetag ist am Freitag, 7. Juli.