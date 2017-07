Bad Dürrheim Solemar: Spaß, Bewegung, Entspannung auf dem Programm

Im Wellness- und Gesundheitszentrum Solemar in Bad Dürrheim startet am kommenden Montag wieder das Ferienprogramm

Bad Dürrheim (sgn) Das Solemar hat die Segel gesetzt – Richtung Sommer, Sonne und Ferienlaune: Am Montag, 31. Juli, startet das Ferienprogramm. Es wird bis zum 8. September angeboten.

"Nach verschiedenen Experimenten haben sich im Laufe der Zeit bestimmte Aktionen herauskristallisiert, die von den Therme-Besuchern besonders geschätzt werden", sagt Eventmanager Peter Kroschinsky. Viele der Gäste kämen seit Jahren extra für die Sommerwochen in die Stadt, besonders auch vom Wohnmobilhafen. Doch nicht nur Touristen können das Ferienprogramm im Solemar in vollen Zügen genießen, es steht natürlich auch den Einheimischen offen, sich in der Ferienlandschaft zu erholen und zu vergnügen.

Neues und Bewährtes ergänzt sich auf beste Weise. Spaß, Bewegung, Entspannung wechseln sich so ab, dass immer etwas geboten ist. Zum täglichen Angebot gehört ein umfangreiches Aqua-Fitness-Programm, die Saunagäste dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Aufguss- und Abriebprogramm freuen, das Alde-Gott-Hüttle und die Grillbar locken mit kulinarischen Köstlichkeiten. Um elf Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr finden die Bingo- und Boccia-Runden mit Unterhaltungstalent Kroschinsky statt. "Da herrscht Ausnahmezustand." Zum Bingo würden sich regelmäßig um die 200 Gäste einfinden. Zusätzlich findet in der Damensauna dienstags um 16 Uhr eine Bingo-Runde statt. Die Preise seien sehr hochwertig, kündigt Kroschinsky an. Anstatt das Budget für Aktionen auszugeben, die kaum nachgefragt werden, investiere man lieber in lukrative Preise für die Gäste, sagt der Eventmanager. Übrigens steht den Gästen des Solemar während der sechs Wochen der SÜDKURIER zum Lesen zur Verfügung.

Zu den permanenten Veranstaltungen gehört Live-Musik von Matthias Rapp aus Weilersbach, Karikaturist Jo Brösele verewigt Badegäste auf Papier, drei Termine mit Volker Paul und der Steinbalance sind vorgesehen, Zumba in der Strandlandschaft an fünf Tagen, Klangschalenentspannung, Kinderanimation und – neu – Weinproben mit der Winzergenossenschaft Alde Gott aus dem Schwarzwald. Auch die Saunagäste kommen nicht zu kurz. Auf sie warten Glücksrad-Aufgüsse und Sauna-Einsteigerkurse. Zu den Sommer-Highlights gehören außerdem Spartarif-Aktionen, der Frühaufsteher-Rabatt, Heimat-Urlaub mit dem Schwarzwald-Radio und noch vieles mehr. Jetzt muss nur noch der Sommer kommen.

Informationen im Internet: