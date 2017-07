Bad Dürrheim So schiebt man Einbrechern einen Riegel vor

Experten geben in Bad Dürrheim Tipps zum besseren Schutz des eigenen Heimes – die Bad Dürrheimer gebe sich dabei besorgt und zugleich wachsam.

Bad Dürrheim – Eine fürchterliche Vorstellung: Man kommt nach Hause und merkt, dass eingebrochen wurde. Alles ist durchwühlt, Wertsachen oder Bargeld fehlen vielleicht. Das Schlimmste ist jedoch – die Psyche fährt Achterbahn, denn man fühlt sich im eigenen Zuhause nicht mehr sicher. Immer wieder schrecken die Meldungen über Einbrüche auf, oftmals sind die Diebe sogar so dreist, am helllichten Tag ihr Unwesen zu treiben. Davon ist auch die Kurstadt nicht ausgenommen.

Doch man kann vorbeugen, sich absichern, das Haus oder die Wohnung sicher machen. Dazu rät insbesondere die Polizei, und dazu etablieren sich auch immer mehr Fach-Firmen. Mit einem zweistündigen Informationsabend gab eine von ihnen, die Sicherheitstechnik-Firma Keinbruch mit Hauptsitz in Bisingen bei Balingen und mit Filiale in Villingen, zahlreiche Tipps. Dabei ging man auch gezielt auf die Fragen Besucher ein.

Ein geübter Einbrecher braucht nicht einmal 20 Sekunden, um ein ungesichertes Fenster aufzuhebeln. Gerhard Jäger aus Bad Dürrheim versuchte sich am bereitgestellten Modell und war – obwohl ungeübt, dafür aber energisch – nach knapp einer Minute erfolgreich. Das machte deutlich: Erste Maßnahme im Masterplan ist, die Fenster zu sichern, nachzurüsten. Ausführlich erklärte Schreinermeister Werner Grünke von Keinbruch die Einzelheiten der Fenster- und Türennachrüstung. Wichtig sei, so die Experten, es dem Einbrecher so schwer wie möglich zu machen. Ein Einbrecher wende pro Objekt bis maximal sechs Minuten auf. Mit fortschreitender Zeit vergrößere sich das Risiko und der Einbrecher gebe in der Regel auf. Ihre Erkenntnisse beziehe die Firma übrigens aus der Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei. Das Fazit: "Es soll verhindert werden, dass der Einbrecher schnellen Zutritt hat."

"Was alles sollte also gesichert beziehungsweise nachgerüstet werden?", war dann die Frage der Häuslebesitzer. Man müsse aus seinem Haus kein Fort-Knox machen, lautete die Antwort, doch auf jeden Fall sei eine Nachrüstung von Fenstern und Türen im Erdgeschoss und der Kellerzugänge sowie vom Erdgeschoss aus leicht erreichbarer Balkone zu empfehlen. Bei Neubauten sollte man auf entsprechende Fenster achten, so die Experten. Die DIN-Klassifizierung gebe Auskunft über die Widerstandskraft, je höher die Zahl, desto höher die Widerstandskraft. Das wiederum brachte die Frage auf, mit welchem Werkzeug Einbrecher heutzutage unterwegs seien. Schraubendreher, Brecheisen? Das sei je nach Region unterschiedlich, erfuhren die Zuhörer, und halte sich mit 50:50 etwa die Waage.

Sinn macht als Ergänzung durchaus eine Video-Überwachung, so die Antwort auf eine entsprechende Frage. Eine sehr wirkungsvolle Methode zur Abschreckung, doch: "Eine Attrappe wirkt auf Diebe eher anziehend als abschreckend", warnte Hanisch. "Was kostet das Aufschalten einer Alarmanlage an einen Sicherheitsdienst monatlich?", wollte ein Hochemminger Bürger wissen. Antwort: "Ab 15 Euro monatlich aufwärts je nach Leistung." Eine andere Frage war: "Wie sicher ist eine Alarmanlage vor Hackern?" Antwort: "Das hängt davon ab, ob man sie nach außen öffnet, etwa durch ein Smartphone. Und Billigprodukte vom Discounter oder aus dem Baumarkt sind anfälliger für Hacker als teurere und hochwertigere Anlagen." Manche Versicherungen würden inzwischen Aufrüstungen honorieren, andere noch nicht, so die Auskunft. Statistisch gesehen verringere eine mechanische Sicherung das Risiko um 58 Prozent, eine Kombination aus Mechanik und Elektronik um 98 Prozent.

Schwachstellen

Die größte Schwachstelle eines Gebäudes sind mit 48 Prozent Terrassentüren, gefolgt von Fenstern mit 21 Prozent, dann die Haustüren mit zwölf Prozent. Besonders sicherungsbedürftig sind von der Straße abgewandte, schlecht einsehbare Gebäudeteile.