BadDürrheim So schee war der Fasnet-Mendig-Umzug in Bad Dürrheim

So schee war der Fasnet-Mendig-Umzug in Bad Dürrheim

50 Gruppen und 200 Musiker sogren beim traditionellen Umzug in Bad Dürrheim für Stimmung

Bad Dürrheim (sgn) – Was für ein Tag, was für e scheene Fasnet. Alle Gaststätten und Cafés hatten geöffnet, überall saßen die Zuschauer in der Sonne und genossen das Spektakel.

1500 Narren und 200 Musiker kündigten die Umzugssprecher Wolfgang Reichmann und Klaus Götz an. Es war ein prächtiger Umzug mit 50 Gruppen. Überall gab es närrische Stückle und Unfug. Walter Klumpp, der abgesetzte Schultes, nahm wie immer den Zunftwagen als Taxi zur Ehrentribüne und schätzte rund 10 000 Zuschauer. Diese sahen nicht nur das bunte Bild der vielen Zünfte aus der Stadt, ihren Ortsteilen und der Umgebung. Auch aus der ganzen Region gaben sich die Narren vergnügt ein Stelldichein, aus Villingen und Schwenningen, aus St. Georgen und Schönwald, sogar von der Schweizer Grenze, Leonberg, Bonlanden waren sie angereist.

