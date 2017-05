Bad Dürrheim Sie trotzen dem Wetter: 1300 Läufer beim Stirnlampenlauf dabei

Das Wetter machte den elften Bad Dürrheimer Stirnlampenlauf für die Verantwortlichen bis kurz vor dem Start zur Zitterpartie: Denn bis dahin hatten sich lediglich 600 Teilnehmer angemeldet.

Am vergangenen Mittwoch liefen im Büro bei Lena Klatt von der Kur- und Bäder GmbH nach einem sorgenvollen Blick aus dem Fenster die Drähte heiß. Sie erkundigte sich beim Bauhof, wie es auf den Laufstrecken des Stirnlampenlaufs aussehen würde. "Wir wussten echt nicht, was wir hätten machen sollen. Wir hätten die Läufer ja nicht im Schnee auf die Strecke schicken können", erzählt sie, nachdem am Freitagabend aufgrund der Wetterbesserung dann doch alles gut lief. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bis Freitagmorgen waren nur 600 Anmeldungen eingegangen.

Alle warteten bis zum letzten Moment ab. Was dann bedeutete, dass die Helfer in der Stunde vor Beginn des Stirnlampenlaufs recht ins Schwitzen kamen, um den Ansturm von 700 weiteren Anmeldungen zu bewältigen, denn letztendlich strömten insgesamt 1300 Läufer, Jogger und Walker nach dem Startschuss durch Bürgermeister Walter Klumpp über die Startlinie.

Doch die Helfer schwitzten gern. "Natürlich wären mehr Anmeldungen toll gewesen", sagte Lena Klatt im Anschluss mit Erinnerung an den absoluten Rekord im vergangenen Jahr. Aber bei dem Abend geht es ja nicht nur um den guten Zweck, sondern auch um die schöne familiäre Atmosphäre und den Spaß.

Unter den 1300 Teilnehmern waren dieses Mal 27 Gruppen gemeldet. Die kamen sogar von Waldshut-Tiengen und Villingendorf, waren teilweise mit einfallsreichen Namen angetreten und ebensolchen Kostümen. Der Gruppenpreis ging an Mitarbeiter vom Aldi Donaueschingen, die unter dem Namen "Donaldis" mitliefen. "Preise, die nicht abgeholt wurden, werden zugeschickt", sicherte die erleichterte Lena Klatt zu.



Der Lauf

Der Stirnlampenlauf fand am Freitag zum elften Mal statt. Die Teilnehmer können sich dabei die Strecke selbst einteilen: ob fünf oder acht Kilometer, ob laufen, joggen oder walken, das bleibt jedem selbst überlassen. (ang)