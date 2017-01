Bad Dürrheim Seit 16 Jahren ist Zunftmeister Detlev Huber Herr der Tigerschweine

Bereits mit 17 Jahren war er bei Gründung dabei und war das jüngste Mitglied im Vorstandsgremium.

Unterbaldingen – Seit 16 Jahren ist Zunftmeister Detlev Huber Herr der Tigerschweine und steht damit so lang schon an der Spitze der 1993 gegründeten Narrenzunft aus Unterbaldingen wie keiner seiner Vorgänger zuvor.

„Es ist eine Ehre, ein Tigerschwein zu sein, und ein besonderes Gefühl, in einem einzigartigen Häs der Vertreter einer Rasse zu sein, die bereits vor Jahren als ausgestorben galt“, sagt er. Huber ist während der fünften Jahreszeit aus ganzem Herzen eine „Tiger-Suu“, wie er sagt. Gerne ist er der Anführer der Tigerschweine, die auf der Ostbaar, im so genannten Suuländle, lebten, als die Schweinezucht noch in voller Blüte stand.

Bereits damals nutzte Huber die Gelegenheit, den Vorstand in der Funktion eines Elferrates zu unterstützen. Mit seinen 17 Jahren war er das jüngste Mitglied im Vorstandsgremium. 48 Mitglieder beteiligten sich 1993 an der Gründung. Doch Huber wollte von Beginn an mehr und sich an vorderster Front über die Entwicklung der wieder auferstandenen Schweinerasse erfreuen.



Doch damit die Verwandlung in eine neue Narrenfigur vollständig gelingt, musste noch ein passendes Häs her. Huber erinnerte sich gerne an die Zeit, als seine Vorgängerin und Narrenmutter Renate Schacherer 1999 die ersten drei Häser präsentierte. Huber war bereits als zweiter Vorsitzender aktiv. Er sah das Outfit und war sofort überzeugt, dass das einzigartige Häs die Aufnahme in die Schwarzwälder Narrenvereinigung (SNV) erleichtert. Das braun-beige, aus Sackleinen bestehende Häs mit Bildmotiven, die einen Bezug zum Tigerschwein haben, war sofort ein Blickfang.

„Wir haben von Beginn an Humor bewiesen“, sagt Huber. Lachend weist er auf die Abbildungen von Wurstprodukten, die neben Zeichnungen von Futterpflanzen ebenfalls das Häs zieren. „Das Leben ist zu kurz um traurig zu sein. Selbst wenn jeder von uns Tigerschweinen weiß, dass es irgendwann im Kochtopf landet, hält uns nichts davon ab, tanzend durch die Fasnet zu ziehen“, sagt er.



„Wer mit uns durch die Fasnet zieht, trifft zudem eine tolle Gemeinschaft, die auf den Umzügen der Region mit ihrem Häs und den dazugehörigen Holzmasken für Aufsehen sorgt“, ist er sich sicher. 2006 rief Huber die Ferkeleien ins Leben. „Denn was wäre eine Zunft ohne Nachwuchs?“ Da fügte es sich hervorragend für die Tigerschweine, dass dem Narrensamen in Form eines Ferkelhäses ein passendes Outfit gegeben werden konnte.

Doch die Ferkelgruppe ist längst nicht die einzige Abteilung der Zunft: Neben dem Elferrat sind auch Gardemädchen dabei. Zu einem echten Tigerschwein gehört natürlich auch die Saublodere, mit der es die Umzugsbesucher in unerwarteten Momenten überrascht. „Wer pfleglich damit umgeht, benötigt ein Paar pro Jahr. Wenn der Drang eines Tigerschweins zur Begegnung mit den Menschen stärker ist, geht es nicht anders und der Verschleiß an Saublodere ist einfach höher“, sagt Huber.

Bei den Tigerschweinen sei jede Generation willkommen, auch Bewohner der Nachbarorte könnten sich zur Rotte gesellen. „Tigerschweine waren immer etwas Besonderes“, sagt Huber und deutet auf eine Urkunde aus dem Jahr 1906. Damals wurde ein Tigerschwein bei einer Schweineauktion mit dem ersten Preis ausgezeichnet.

Ein echtes Schwein ist bekanntlich meist auf allen Vieren unterwegs. Deshalb sind die Unterbaldinger Tigerschweine lediglich als Fußgruppe zu sehen. Die Idee auf einem eigenen Umzugswagen durch die Region zu ziehen scheiterte unter anderem an den immer strenger werdenden Auflagen. Am kommenden Samstag nehmen die Tigerschweine beim Narrentreff der SNV in Unterkirnach teil. Am 11. Februar sind sie am Nachtumzug in Riedöschingen dabei und eine Woche später beim Umzug in Aulfingen unterwegs.