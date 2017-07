Bad Dürrheim Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten

In Bad Dürrheim kam es Montagabend im Feierabendverkehr zu langen Staus

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montag um 17 Uhr auf der Carl-Friedrich-Benz-Straße. Ein Audifahrer wollte von einem Discounter auf die Straße einbiegen, dabei übersah er einen Richtung Schwenningen fahrenden Mercedes. Es kam zur heftigen Kollision der beiden Fahrzeuge, in dessen Verlauf der Mercedes auf einen auf der Gegenfahrbahn fahrenden Renault geschoben wurde. Insgesamt wurden fünf Personen zum Teil schwer verletzt und in umliegende Kliniken gebracht. Die Polizei Schwenningen übernahm die weiteren Ermittlungen und sperrte die Straße für den Verkehr. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsproblemen im Feierabendverkehr.