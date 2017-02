BadDürrheim Schwarzwaldverein will Wandern zum Trend machen

Schwarzwaldverein will Wandern zum Trend machen

Einer der mitgliederstärksten Vereine der Stadt will die Gründung einer Jugend- und Familiengruppe angehen.

Bad Dürrheim – Das Problem ist nicht neu, doch die Zuversicht ist groß, dass die Ortsgruppe Bad Dürrheim im Schwarzwaldverein ihren Mitgliederstand wieder ausbauen kann. Auch bei der jüngeren Generation entwickle sich das Wandern wieder mehr zum Trend, betonte der stellvertretende Bürgermeister Heinrich Glunz bei der Jahreshauptversammlung. Und der Schwarzwaldverein biete diesen Trend in seiner gesamten Bandbreite an, so Glunz. Angedacht wird nun die Gründung einer Familien- oder Jugendgruppe.

Dem Verein bescheinigte der stellvertretende Rathauschef zudem eine ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der Kur- und Bäderstadt. Als Beispiele nannte er die Beschilderung der Wanderwege und der Radwege in der Stadt und auf städtischer Gemarkung oder die Betreuung des Premiumwanderweges am Himmelberg.

Vorsitzender Berthold Bury wies in seinem Rückblick auf die etablierte Warentauschbörse, einen guten Wirtschaftsbetrieb im Vereinsheim und die neu gestaltete Beteiligung am Weihnachtsmarkt hin. Der Verein könne sich über ein gutes finanzielles Polster freuen. Bury dankte der seit 17 Jahren amtierenden Kassiererin Lilli Gauderer. Auch der erweiterte Vorstand setze sich aus Fachleuten zusammen, die ihre Aufgaben mit Herzblut erledigen. Das wirke sich auf die Beteiligung der Mitglieder aus, die sich im Vorjahr an 35 Veranstaltungen mit 908 Teilnehmern auf einer Gesamtstrecke von 9298 Kilometern beteiligten.

Im Aufwind befindet sich die Beteiligung an den ab sofort von Neu-Beirat Erhard Teichert geleiteten Seniorenwanderungen. Aber auch die Fußwanderungen, die historische Stadtführung und der Wanderabschluss erfreuten sich großer Beliebtheit. Die Ortsgruppe ermöglicht ihren Mitgliedern ab dem 10. April erneut regelmäßiges Lauf- und Nordic Walking-Training. Im Bereich des Naturschutzes organisierte er alle Naturschutzaktivitäten wie die Betreuung des Vogellehrpfades im Kapfwald, der in diesem Jahr neu hergerichtet wird. Zudem fordert die Betreuung zweier Biotopweiher im Wittmannstal das Engagement der Mitglieder. In Jürgen Kauth hat der Verein einen Heimatpfleger, der es sich zum Ziel gesetzt hat, Zeugnisse aus der Vergangenheit vor dem Verfall zu bewahren.

Eines der vordringlichsten Ziele sieht der Vize-Vorsitzende Ewald Weber in der Gründung einer Familien- oder Jugendgruppe. Sie liefere eine Grundlage für einen sicheren Fortbestand des Vereins. Auch regte Weber an, sich Gedanken über eine Erneuerung des Vorstandes zu machen. Ein Anfang ist gemacht und mit Sabine Dieterle eine Schriftführerin gefunden, die ihr Amt zunächst für ein Jahr ausübt.

Rund um den Verein

Der Schwarzwaldverein Bad Dürrheim zählt aktuell 362 Mitglieder. Die Ortsgruppe bietet ein abwechslungsreiches Programm von Ein-Tages-, Mehrtagestouren, Fußwanderungen, historischen Stadtführungen, einem Lauf- und Nordic Walkingtreff, Seniorenwanderungen und Radtouren. Interessenten erhalten telefonisch Auskunft unter 07726/5862 oder 07726/366. (bom)