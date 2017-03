Bad Dürrheim Schwarzangler sind ein ständiges Problem

Die Vereine in Bad Dürrheim kämpfen regelmäßig mit Schwarzanglern. Illegales Fischen ist kein Kavaliersdelikt, es drohen bis zu fünf Jahre Haft.

Unterbaldingen – Nachdem Ende Februar 800 Forellen aus einem Teich zwischen Hochemmingen und Sunthausen gestohlen worden waren, sind die Angelsportvereine alarmiert. Regelmäßig machten sich Unbekannte auch an den Seen der Vereine zu Schaffen, sagt Karl-Heinz Lachmann, Vorsitzender des Angelsportvereins Unterbaldingen. "Wir alle kämpfen dauernd gegen Schwarzangler", sagt er.

Der Schaden, den die Vereine durch illegales Angeln in ihren Seen zu beklagen haben, ist natürlich deutlich geringer als jener, der Ende Februar entstanden ist. Gut 240 Kilo Fische dürften die Unbekannten aus dem See gestohlen haben, das entspricht gut 4000 Euro. Ermittelt wird nun wegen Diebstahls, sagt Dieter Popp, Sprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen. Dem Dieb drohe eine hohe Geld-, unter Umständen eine Gefängnisstrafe. Zeugen des Vorfalls hätten sich jedoch bislang nicht gemeldet.

Doch auch das Angeln ohne Fischereischein ist kein Kavaliersdelikt. "Viele denken, es sei nicht so schlimm unerlaubt ein paar Fische zu angeln", sagt Lachmann. Doch dabei handelt es sich um Wilderei, die mindestens mit Geldstrafen, in gravierenden Fällen mit bis zu fünf Jahren Haft geahndet wird. Selbst wenn der Straftatbestand der Wilderei nicht erfüllt wird, handle es sich um eine Ordnungswidrigkeit, sagt Dieter Popp. Schwarzangler müssen dann mit einer Geldbuße von bis zu 5000 Euro rechnen. "Die Bußgeldstelle entscheidet dann über das Maß des Verstoßes", sagt der Polizeisprecher. Unabhängig davon wie dieses letztlich ausfällt: Die Vereine haben den finanziellen Schaden. "Wenn jemand fünf bis sechs Kilo Fische angelt, ist es nicht dramatisch", sagt Karl-Heiz Lachmann. "Bei 20 bis 30 Schwarzanglern im Jahr sind das aber gut hundert Kilo Fische, die wir verlieren", gibt es zu bedenken.

"Auch mit Tierschutz hat Schwarzangeln nichts zu tun", sagt Lachmann. Regelmäßig finde er Spuren von illegalen Anglern am See in Unterbaldingen, darunter etwa Angelschnüre, an denen bis zu 50 Haken hängen. "Die sind in Baden-Württemberg verboten." Wer in Deutschland legal angeln möchte, braucht eine Erlaubnis, in dem Gewässer angeln zu dürfen und muss zunächst eine Fischerprüfung ablegen, um einen Fischereischein zu bekommen. Dabei wird etwa gelernt, welche Schonzeiten für Fische gelten, wie sie geangelt und geschlachtet werden. Nur mit diesem Wissen könne der Schutz der Fischbestände gewährleistet werden, ist er sich sicher.

"Ich bin gegen das Nichts-Tun in dieser Sache", sagt der Vorsitzende. Daher fahre er regelmäßig zum See. "Ich zeige jeden an, den ich erwische", sagt er. Auch habe der Verein einen Antrag gestellt, den Weg zur Fischerhütte mit einer Schranke abzusichern. "Das erschwert zumindest den Zugang zum See."