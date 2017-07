Bad Dürrheim Schulsozialarbeiterin: "Viele Schüler können ihren Alltag nicht bewältigen"

Schulsozialarbeiterin Astrid Gauggel betreut die Schulen in Bad Dürrheim und beobachtet zunehmend Probleme...

Bad Dürrheim – Wenn heute Mittag der Schulgong den Beginn der Sommerferien ankündigt, bedeutet dies für einige Kinder und Jugendliche in Bad Dürrheim erst einmal eine lange Pause von einem konfliktreichen Ort. Denn: "Ein immer größer werdender Teil der Kinder und Jugendlichen hat Anpassungsschwierigkeiten im Schulalltag, wird förderbedürftig", hat Schulsozialarbeiterin Astrid Gauggel beobachtet.

Die Pädagogin betreut die Realschule am Salinensee sowie die Grund- und Werkrealschule (GWRS). "Ich habe natürlich häufig mit Problemfällen zu tun", erklärt Gauggel ihre Perspektive. Zudem sei politisch und gesellschaftlich das Bewusstsein für den Bedarf an Schulsozialarbeitern gestiegen – vor einigen Jahren gab es diese Stellen an den meisten Schulen nicht. Trotzdem falle ihr auf, dass immer mehr Schülerinnen und Schüler ihren Alltag nicht bewältigen können. Die Folgen: Unterrichtsstörungen, verbale, auch körperliche Übergriffe gegen Mitschüler, Schwänzen und kindliche Depressionen.

Die Ursachen sind vielfältig. "Was ich oft erlebe ist, dass Schulprobleme mit familiären Problemen verzahnt sind", sagt Gauggel. Trennung oder Scheidung der Eltern, Suchtprobleme in der Familie, bis hin zu Gewalterfahrungen, Missbrauch und Vernachlässigung sind Themen, mit denen sich Kinder und Jugendliche an die Schulsozialarbeiterin wenden. Hinzu kommen psychische Erkrankungen wie Aufmerksamkeitsdefizit- (ADS) oder Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörungen (ADHS).

"Laut Statistik hat mindestens ein Kind in der Klasse ADS oder ADHS." Auf ein solches müsse natürlich besonders eingegangen werden. "Für einen Lehrer ist das unheimlich schwierig, wenn er alleine für 30 Kinder verantwortlich ist." Oft seien die Lehrkräfte dann auf sich allein gestellt, bekämen keinen Sonderpädagogen zur Unterstützung. Lehrer werden an der Hochschule auch pädagogisch und psychologisch geschult, sagt Stephanie Martin, Schulleiterin der Realschule am Salinensee. "Es ist aber wichtig, dass wir die Schulsozialarbeit haben." Nur schon zeitlich können es Lehrer nicht leisten, neben dem Bildungs- auch den Erziehungsauftrag gleichermaßen zu erfüllen. "Die Welt ist auch für Kinder komplexer geworden", so Martin.

Um den jungen Leuten zu helfen, müssen Sozialarbeiter, Lehrer und Fachstellen eng zusammenarbeiten, sagt Gauggel. Das klappe in Bad Dürrheim sehr gut. "Das Schulsystem kommt an seine Grenzen, ist an vielen Punkten ausbaufähig." Das frustriere manchmal. "Aber meine Arbeit selbst ist wunderbar."

Zur Person

Astrid Gauggel ist 1969 in Überlingen am Bodensee geboren und studierte Rechtswissechaften in Konstanz, dann Sozialarbeit/Sozialpädagogik in Ravensburg. 2007 wurde sie Jugendhausleiterin in Bad Dürrheim, seit 2009 ist sie als Schulsozialarbeiterin tätig.