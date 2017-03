Bad Dürrheim "Schräge Büchs" sucht Nachwuchs jeden Alters

Die Bad Dürrheimer Guggenmusik feiert 2018 ihr 44-jähriges Bestehen. Das Repertoire hat sich gewandelt und enthält heute vor allem Unterhaltungsmusik.

Ursprünglich hatte Bad Dürrheim ja mal zwei Guggenmusiken, nämlich neben der Urviecher-Guggenmusik die "Schrägen Büchsen". Und die "Schrägen Büchsen" – heute nur noch "Schräge Büchs" ist älter. Die Guggenmusik wurde 1974 gegründet und feiert demzufolge nächstes Jahr ihr 44-jähriges Bestehen. Ob und wie gefeiert wird, sei noch fraglich, erklärt Peter Rendchen, seit 2000 der Kopf der Rentnerband. Denn von ursprünglich mal 44 Musikern ist die Band auf sechs bis maximal acht Schrägtönler geschrumpft. Davon abgesehen, haben die Hobbymusiker schon vor einigen Jahren ihr Image geändert. Sie spielen schon noch gewollt schräg, aber nicht mehr wie im Guggenmusikstil.

Gegründet wurde die Guggenmusik von Erich Isele, dem verstorbenen Vater der derzeitigen Vorsitzenden der Schützengemeinschaft. Die "Schräge Büchs" gehört vereinstechnisch auch immer noch zur Schützengemeinschaft. "Damals waren die Vereine aufgefordert, sich an der Fastnacht beim Umzug zu beteiligen", erinnert sich Hannelore Isele. Da sei die Frage gewesen, auf welche Art ein Schützenverein sich einbringen könnte. Da Erich Isele ein großer Musikliebhaber war, kam er auf die Idee, inspiriert von der Guggenmusik "Alte Kanne" aus Villingen, so etwas auch in Bad Dürrheim zu etablieren.

Recht bald waren Gleichgesinnte gefunden, die Gründungsversammlung fand am 18. Mai 1974 statt. Anwesend waren Rudolf Merz, Eberhard Schäfer, Erwin Storz, Norbert Jäckle, Franz Hall sowie Willi, Ella und Bernhard Schäfer und natürlich Erich Isele. Im Herbst 1974 begannen die Proben, der erste Auftritt war an der Fastnacht 1975 in der Klinik Hüttenbühl. "Es war eine herrliche Zeit", schwärmt Hannelore Isele. Sie vermisst den damaligen Geist und die Kameradschaft untereinander schmerzlich.

In den ersten Jahren war die "Schräge Büchs" bei bei den Zunftbällen dabei, damals noch im Kurhaussaal. Beim 20-jährigen Bestehen fuhren die fidelen Musiker mit dem Kurbähnle durch die Stadt und beim 33-Jährigen waren sie zahlenmäßig schon sehr deutlich reduziert. Erich Isele hatte seinen letzten Guggenmusik-Auftritt 1999. Als Guggenmusikleiter fungierten nach ihm Eberhard Schäfer und Manfred Leiss. Als Leiss aufhörte, stand die "Schräge Büchs" fast vor der Auflösung, da sprang Rendchen in die Bresche. "Durch die Reduzierung im Lauf der Jahre entwickelten wir einen anspruchsvolleren Stil", erinnert sich Peter Rendchen. "Den Stil haben wir geändert, weil wir schlichtweg seit Jahren keine Guggenmusik mehr sind. Wir wollten weg von diesem gekonnt falsch spielen", erklärt Saxophonist Rendchen weiter.

Das Repertoire hat sich gewandelt hin zu geselliger, unterhaltsamer Musik, bei der jeder nach Herzenslust mitsingen kann. Was die Rentnerband – alle sind über 60 – nie aufgegeben hat ist ihr Markenzeichen: der Auftritt in Frack und Zylinder. Mittlerweile gehören die Musiker bei vielen offiziellen Anlässen in der Stadt selbstverständlich dazu. So werden sie von der Stadtverwaltung bei Veranstaltungen angefragt, wie etwa der Einweihung des Salzkristalls auf dem Kreisel, sie sind die Hausband der Salzsieder bei der Narrenbaumversteigerung, spielen beim Heimatverein oder beim FC Bad Dürrheim auf und kommen auf Anfrage auch gern zu einem Geburtstagsständchen vorbei. Bloß bei Fastnachtsumzügen sieht man sie seit drei Jahren gar nicht mehr. "Da machen die alten Knochen nicht mehr mit", sagt Rendchen lachend.

Und damit ist er beim Thema: Die "Schräge Büchs" ist eine fidele Truppe und sucht Verstärkung, gern durch Jüngere, unter 60. "Man muss nicht unbedingt musikalische Vorkenntnisse mitbringen", wirbt Rendchen. Bloß eines ist unverzichtbar – Spaß an der Sache.

Schräge Büchs

Die Musiker der Schrägen Büchs proben jeden um 19.30 Uhr im Schützenhaus. Die erste Probe nach der Fastnachtspause ist am 20. April. Wer mag, kann einfach mal reinschauen oder sich bei Peter Rendchen melden, Telefon 07726-7312. Mitglieder der Schrägen Büchs sind aktuell Peter Rendchen, Helmut Sonnauer, Gerhard Bucher, Heinrich Waldraff, Willi und Anton Schäfer, Alfred Willmann und Brigitte Schäfer. (sgn)