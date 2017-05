Bad Dürrheim Scheiben an Bushaltestelle zerstört  Schwenninger Polizei ermittelt

An der Bushaltestelle Kurstift in Bad Dürrheim wurden die Scheiben zerstört – wer dafür verantwortlich ist, ermittelt nun die Polizei.

Nach bislang vorliegenden Informationen meldeten Anrufer der Polizei am Samstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, zwei kaputte Scheiben an der Bushaltestelle Kurstift.



Die Polizei Schwenningen hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun zu klären, wer für die Beschädigung verantwortlich ist – und warum.



Die Feuerwehr rückte an, um die Scherben zusammenzukehren. Am Montag wird der Bauhof Bad Dürrheim dann alles Weitere erledigen. Über die Höhe des Schadens wurden keine Angaben gemacht.