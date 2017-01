Bad Dürrheim Schatzsuche in der Hirschhalde: Rollmops-Theater unterhält Bewohner

Schatzsuche in der Hirschhalde: Rollmops-Theater unterhält Bewohner

Mit dem Stück "Am Ende der Welt" begeistern die Schauspieler des Rollmops-Theaters die Bewohner der Seniorenresidenz Hirschhalde.

Ein grimmiger Pirat, ein Junge im Rollstuhl und ein großes Abenteuer. Das Rollmops-Theater von Olaf Jungmann aus VS-Villingen, begeisterte rund 60 Zuschauer in der Seniorenresidenz Hirschhalde. In dem Stück "Am Ende der Welt" geht es um den gelähmten Jungen Willi, der gerne Geschichten schreibt und von einer Seefahrt träumt. Dabei trifft er auf den Held seiner Geschichte, den Piraten Nojus.

Die beiden finden bei ihrer Seefahrt einen Schatz, der allerdings nichts mit Gold zu tun hat, der jedoch dem kleinen Willi neuen Lebensmut bringt und dem Piraten Nojus die Erkenntnis, dass Geld und Gold nicht glücklich machen. "In dem Stück geht es um Lebensmut, Zuversicht und das Überwinden von Grenzen", so die Regisseurin Maximiliane Fleig.