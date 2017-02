BadDürrheim Schacherer kennt keine Langeweile

Unterbaldingens Ex-Chef wird Freitag verabschiedetPläne für die Zukunfthat er schon geschmiedet

Unterbaldingen – Zwölf Jahre lang war Gottfried Schacherer Ortsvorsteher von Unterbaldingen. Freitagabend wird er nun offiziell in der Ostbaarhalle aus seinem Amt verabschiedet. Angst, sich fortan zu langweilen, hat der 64-Jährige jedoch nicht.

"Langeweile, was ist das?", fragt Gottfried Schacherer und lacht. Freitag wird er sein Amt als Ortsvorsteher ganz offiziell an Jürgen Schwarz übergeben. Zwölf Jahre stand er an der Spitze des Ortes, ist seit 37 Jahren als Ortschaftsrat tätig und engagiert sich seit langen Jahren als Stadtrat. In letzteren Funktionen bleibt er der Kommunalpolitik weiterhin treu. "Die Kommunalpolitik ist nicht immer einfach, aber zumeist herausfordernd", sagt er.

Schacherer kennt Höhen und Tiefen der Kommunalpolitik. Am meisten habe er aus kontroversen Diskussionen gelernt und bei Themen, die sich über die Jahre weiter entwickelten, sagt er. Zu ihnen zählt er die verstärkte Zusammenarbeit mit Oberbaldingen bei Hochwasserschutzmaßnahmen oder den aktuellen Treffen rund um die 1250 Jahr Feier im Jahr 2019. Aber auch die Erschließung des Gewerbegebietes im Süden oder eines Neubaugebietes waren Prozesse, die sich über Jahre hinzogen. Die Erweiterung des Dienstleistungsangebotes im Rathaus, die Sanierung und Weiterentwicklung aller öffentlichen Gebäude im Ort oder auch der Ausbau des Radwege- und Gehwegnetzes fallen in die Amtszeit Schacherers. "In der Kommunalpolitik braucht es Geduld und Durchhaltevermögen", sagt er. "Wer nach der Wahl nicht die dafür benötigte Zeit aufbringen möchte, sollte am besten die Finger davon lassen."

Trotz seines hohen Arbeitspensums setzt sich der selbstständige Unternehmer stark kommunalpolitisch ein. Wie sieht es da mit Freizeit aus? "Eines meiner Grundprinzipien ist, die Feste so zu feiern wie sie fallen", sagt Schacherer. Vor ein paar Jahren machte er ein paar Wochen Urlaub in Australien, besuchte seine Tochter Melanie, die dort aus beruflichen Gründen lebte. Im vergangen Sommer nutze das Ehepaar Schacherer die Olympia-Teilnahme des Unterbaldingers Domenic Weinstein zu einer mehrwöchigen Erlebnistour durch Brasilien. Reisen und neue Orte kennenlernen ist eine der großen Leidenschaften von Gottfried Schacherer. "In unserer Freizeit nehmen wir oft das Wohnmobil zu einer Fahrt ins Blaue." Im Winter gehört Skifahren zum Standardrepertoire, im Sommer das Surfen.

Schacherer ist überzeugt: Auch wenn er nicht mehr Ortsvorsteher ist, hat er keine Zeit sich auszuruhen. Außerdem ist er Mitglied bei der Feuerwehr und mit Ehefrau Renate Gründungsmitglied der Narrenzunft Tigerschweine. Schacherers Fazit aus all den Jahren als Chef Unterbaldigens: "Projekte führen nur mit der nötigen Einsatzbereitschaft und genügend Ausdauer zum Erfolg. Ein Grundstein hierfür liegt in der Zusammenarbeit und rechtzeitigen Einbindung von Stadtverwaltung, Behörden und Einwohnern."

Abschied

Gottfried Schacherer (Freie Wähler) wird Freitag, 10. Januar, um 19 Uhr in der Ostbaarhalle in Unterbaldingen als Ortsvorsteher öffentlich verabschiedet. Der 64-Jährige war zwölf Jahre im Amt. Sein Nachfolger ist Jürgen Schwarz (CDU). Schacherer möchte sich als Stadt- und Ortschaftsrat weiterhin für die Belange von Unterbaldingen und der Gesamtstadt einsetzen. Seit 37 Jahren ist er in der Kommunalpolitik tätig.