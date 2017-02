Bad Dürrheim Schabelhexen besuchen Kindergarten St. Raphael

Am Mittwoch waren die Schabelhexen im Kindergarten St. Raphael in Bad Dürrheim zu Besuch.

Bad Dürrheim (sgn) Jedes Jahr sind die Schabel-Hexen gern gesehener Gast in den Kindergärten. Sie zeigen den Kleinen die Verwandlung vom unverkleideten Narren bis hin zur großen, ja eigentlich furchteinflößenden Hexe und bauen so Berührungsängste bei den Kindern ab. Gestern waren die Schabelhexen im katholischen Kindergarten St. Raphael zu Besuch. Freundlich winkend stand die Hexe Korrigan mitten unter den Kindern, während Sprössling Leonie sich vor den Augen ihrer Kameraden verwandelte. Bloß eine Maske hat die kleine Leonie noch nicht. „Dazu ist sie zu jung“, erklärte Markus Horn von den Schabel-Hexen den staunenden Kindern. Eine Maske gebe es frühestens mit neun Jahren. Dann hielten sich die Kinder die Hände wie Fernrohre vor die Augen und erfuhren so, wie eingeschränkt das Sichtfeld einer Hexe unter der Maske ist. Deshalb solle man immer erst laut rufen, um die Hexe auf sich aufmerksam zu machen, bekamen die Kinder mit auf den Weg – und außerdem soll man ihnen nicht an der Nase ziehen. Für das wertvolle Wissen bedankten sich die Kinder mit einem kräftigen „Schabel-Hexe“.