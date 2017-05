Bad Dürrheim Sattelauflieger brennt auf A81

Am Freitagmorgen gegen 4.15 Uhr geriet ein Sattelzug auf der A81 in Brand. Das Feuer breitete sich nach bislang vorliegenden Informationen von einem Reifen des Aufliegers auf den Sattelzug aus. Der Fahrer blieb unverletzt.

Ein Lkw-Fahrer war mit seinem Sattelzug auf der A81 von Stuttgart in Richtung Singen unterwegs. Kurz nach dem Dreieck Bad Dürrheim hörte der Fahrer ein Knall. Er stoppte sein Gefährt auf dem Standstreifen und sah nach der Ursache. Dabei entdeckte er an seinem Auflieger einen brennenden Reifen.Der Farmer alarmierte sofort die Feuerwehr und koppelte die Zugmaschine vom Auflieger ab. Als die Feuerwehr Tuningen an der Einsatzstelle eintraf, waren die Flammen schon in das Innere des Aufliegers gelangt. Da es sich beim Lkw um einen Kofferauflieger handelte, musste zu einem die Ladung ausgeladen werden und ein Loch in die Seite geflext werden, um alle Glutnester löschen zu können. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.Die Autobahnpolizei Zimmern ob Rottweil übernahm die weiteren Ermittlungen. Der Auflieger muss nun umgeladen werden und wird anschliessend abgeschleppt. Durch den Einsatz war der Standstreifen sowie die rechte Fahrspur für den Verkehr gesperrt. Eine Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.