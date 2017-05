Bad Dürrheim Sanierung der Bundesstraße: Baustelle sorgt für Chaos

Die Straßensanierung auf B 27/ B 33 zwischen Villingen und Donaueschingen sorgte am ersten Tag für Chaos. Das sind die Gründe.

Dicht an dicht schieben sich Autos durch das Stadtzentrum in Bad Dürrheim. Immer wieder wird gehupt. In der Kurstadt stauen sich Fahrzeuge, auf der B 33 bis kurz vor Villingen. Der Weg zur Arbeit: Am Montag in der Früh wurde er für viele Autofahrer zur Zerreißprobe. Grund: Die Bundesstraße 27/33 zwischen Donaueschingen und Villingen wird saniert. Bis zum 1. Juni sollen die Arbeiten voraussichtlich andauern. So lange ist wohl auch mit spürbar mehr Verkehr in der Kernstadt zu rechnen, vermuten die Experten. Doch: Die Autofahrer haben das Ausmaß des Chaos in der Hand.

Ein Fahrer, der mitten in den Baustellen-Stau kam, ist Achim Herrmann aus dem Hegau. Kurz vor 9 Uhr kam er aus Richtung Donaueschingen nach Villingen. Im Areal der Kreuzung mit der B 27 in Richtung Gewerbegebiet Bad Dürrheim wird die Fahrspur auf die Gegenfahrbahn geleitet. Nach Villingen und nach Donaueschingen geht es dort derzeit nur noch einspurig weiter, in Richtung Gewerbegebiet ist die Straße gesperrt. "Trotzdem war die Ampel an", sagt Hermann. Die Autofahrer hielten sich dran. Die Folge: langer Rückstau.

"Morgens ist die Ampel dort noch gelaufen", bestätigt Michael Waidele. Er ist der Projektleiter der Sanierung auf der B 27/B 33. "Ampeln werden über Schaltkästen gesteuert und müssen programmiert werden", sagt er. Das dauere aus technischen Gründen eine Weile. Mit dieser Verzögerung und den Folgen habe er daher rechnen müssen. Im Laufe des Vormittags ging die Ampel schließlich aus. "Der Verkehr läuft seit daher", sagt Waidele und betont im gleichen Atemzug: "An dem Knoten staut sich der Verkehr aber selbst, wenn wir keine Baustelle haben." Es sei nicht einfach, gerade dort einzugreifen. "Dafür sind wir außergewöhnlich zufrieden, wie es nun dort läuft."

Anders sieht es in der Kernstadt aus: Dort schoben sich den ganzen Tag über Autokolonen durch das Stadtzentrum. Die Abfahrt Bad Dürrheim Scheffelstrasse sowie die B 27 nach Schwenningen sind gesperrt. Viele Autofahrer fuhren von der B 27 auf die Robert-Bosch-Straße ab, dann weiter durch den Ort. Die Krux: "Im Ort sind keine Umleitungsschilder aufgestellt, die wieder herausführen", hat der Bad Dürrheimer Markus Horn beobachtet. Viele Autofahrer seien dann in die Friedenstraße gefahren und landeten direkt in der gesperrten Scheffelstrasse. "So irrte der Verkehr über die Scheffelstrasse weiter durch den Ort", sagt Horn.

Ein Chaos, das eigentlich hätte verhindert werden können, heißt es seitens des Regierungspräsidiums und der Polizei. "Wenn man sich an die Ausschilderung hält, funktioniert das alles", sagt Jörg Gleichauf vom Polizeiposten in Bad Dürrheim. Das Regierungspräsidium hat den Verkehr mit Schildern über die A 864, die A 81, die B 523 bis an den Messeknoten und umgekehrt umgeleitet. "Das dauert zehn bis zwölf Minuten länger", sagt Waidele. Viele Autofahrer fuhren daher in Bad Dürrheim ab, durch den Ort, und fanden sich dann in vielen Fällen vor der Straßensperrung in der Scheffelstraße wieder – wo sie dann drehen mussten, sofern ihr Fahrzeug nicht zu groß war.

"Einige Lkw mussten wir heraus leiten", sagt Gleichauf. Szenen, die das Regierungspräsidium eigentlich vermeiden wollte. "Wir wollen nicht, dass Lkw durch Bad Dürrheim fahren", sagt Sprecher Matthias Henrich. Daher sei der Verkehr ja explizit nicht durch die Kurstadt geleitet worden. "Das Problem ist aber, dass viele Leute nicht die Umleitungsausschilderung befolgen." Zum Leidwesen der Bad Dürrheimer. Schon morgens war die Straßensanierung und das damit verbundene Verkehrsaufkommen Thema in den sozialen Netzwerken der Stadt. "Die Umleitung bring meiner Meinung nichts, wenn alle Autos trotzdem durch die Friedrichstraße fahren", kommentierte etwa Andrea James auf der SÜDKURIER Bad Dürrheim-Facebook-Seite.

Sanierungsarbeiten