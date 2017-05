Bad Dürrheim Salinenstraße: Grünes Licht für Kindergarten in Bad Dürrheim

Der Technische Ausschuss hat am Montag dem Neubau des Kindergartens in der Salinenstraße in Bad Dürrheim zugestimmt.

Der Technische Ausschuss hat gestern dem Neubau des Kindergartens in der Salinenstraße zugestimmt. Damit kann das Baugesuch noch in dieser Woche ans Landratsamt weitergegeben werden. Die Arbeiten beginnen wohl im zweiten Halbjahr.

Bis zu 90 Kinder sollen zukünftig in der Salinenstraße betreut werden. Schon jetzt blicken Stadtverwaltung und Eltern der Eröffnung der Einrichtung entgegen, denn die Plätze in den städtischen Kindertagesstätten in der Gesamtstadt werden knapp. Die Stadt hat daher für den Kindergarten "Am Salinensee" und in Hochemmingen beim Kommunalverband für Jugend und Soziales eine Überbelegung beantragt. Zudem soll im Kindergarten in Sunthausen eine Not-Kleingruppe eingerichtet werden, bis die Kindertagesstätte in der Kernstadt eröffnet wird.