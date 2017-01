Der katholische Kirchenchor möchte sich erweitern. Gesucht wird vor allem die Stimmlage Tenor.

Der katholische Kirchenchor in Bad Dürrheim sucht für ein optimales Stimmenbild in seinen Reihen Verstärkung. Der heilige Johannes ist der Schutzpatron der St. Johann Gemeinde, sein Patrozinium soll gebührend gefeiert und besungen werden. Für einen Projektchor, welcher am 25. Juni, ab 10 Uhr in der St. Johann Kirche den Heiligen musikalisch ehren soll, können sich nun alle Gesangsliebhaber melden.

Das Missverständnis ob der eigenen Fähigkeiten zu einen qualitativ hochstehend Gesang ist für Laien oftmals die Hürde, einem Chor oder einer musikalischen Gemeinschaft beizutreten. Dabei ist der Mensch durch und durch ein musikalisches Wesen. "Wir suchen nicht unbedingt Profis. Jeder, der Spaß am Singen hat, kann zu uns kommen. Gesangliche Erfahrung im Vorfeld wäre natürlich geeignet", so die Schriftführerin des Kirchenchors, Maria Voigt.

Mit seinen 36 aktiven Mitgliedern hat der Chor zwar noch eine profunde Stimmgewalt zu bieten, möchte sich aber präventiv vor einer Überalterung wappnen. "Also wenn ich einen Wunsch frei hätte, wünschte ich mir zehn Leute mehr für unseren Auftritt im Juni", fährt Voigt fort. Am begehrtesten ist beim Kirchenchor momentan die Stimmlage des Tenor, also einer männlichen Stimme im höheren Bereich. "Wer weiß, vielleicht ist ja unter den Interessenten auch ein begnadeter Solist dabei", schwärmt Voigt.

Begleitet werden die Sänger bei ihrem Auftritt durch ein neunköpfiges Ensemble von der Musikhochschule in Trossingen.

Mit seinen Auftritten zu allen Fest- und Feiertagen kommt der katholische Kirchenchor auf etwa zehn größere Konzerte im Jahr. Summiert mit den Proben sind pro Jahr knapp 55 Termine für jeden Sänger angesetzt. Derlei Engagement hat vielfach einen wohltätigen Zweck zur Folge. Beim Adventskonzert mit dem Bad Dürrheimer Trachtenverein kamen 1500 Euro für das geplante Kinder- und Jugendhospiz des Hauses Via Luce in Schwenningen zusammen. Zum Schnuppern sind dem Chor Interessenten jederzeit willkommen. Geprobt wird dienstags, ab 20 Uhr, im katholischen Gemeindehaus.