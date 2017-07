Bad Dürrheim Roland Kaiser gibt Audienz in der Kurstadt

Rund 2200 begeisterte Fans bejubeln den Schlagerstar bei der Sommersinnfonie Bad Dürrheim. Jung und Alt kommen bei Konzert voll auf ihre Kosten.

Auf dem ausverkauften Rathausplatz betrat am Freitag ein ganz Großer der Schlagerszene die Sommersinnfonie-Bühne in Bad Dürrheim. Der 65 Jahre junge Schlagerstar Roland Kaiser präsentierte seine größten Hits sowie auch einige neue Songs seines aktuellen Albums „Auf den Kopf gestellt“.

Roland Kaiser, ganz Gentleman im eleganten Anzug und mit Einstecktuch, begeisterte das Bad Dürrheimer Publikum von Anfang an. Gute zwei Stunden hatte der Schlagerstar die Fans fest im Griff, feierte zusammen mit ihnen eine gelungene Party und lieferte eine perfekte Show ab. Die Zuschauer, meist erstaunlich textsicher, sangen zwischendurch auch immer wieder für den Bühnenkünstler, welcher diese Art der Anerkennung sichtlich zu schätzen wusste. Eine Mischung aus Rührung und Freude über soviel liebevollen Zuspruch zeichnete sich in seinem Gesicht ab. Das bunt gemischte Publikum aller Altersklassen feierte ihren Star des Abends, welcher seit 2016 auch stolzer Träger des Bundesverdienstkreuzes am Band ist. Mit seiner neuen Singleauskopplung „Auf den Kopf gestellt“ eröffnete Kaiser den Schlagerabend. Die größten Hits, wie „Lieb mich ein letztes Mal“, „Dich zu lieben“ oder „Manchmal möchte ich schon mit dir“ wurden von den Zuschauern aus vollen Kehlen mitgesungen. Selbstverständlich durfte auch sein wahrscheinlich bekanntester Hit „Santa Maria“, aus dem Jahre 1980, nicht fehlen und wurde vom Publikum mit wahren Begeisterungsstürmen quittiert.

Dass neben einem Schlagerstar seines Kalibers noch ein Weiterer an diesem Abend auf der Bühne Platz hat, bewies Roland Kaiser mit einem Udo-Jürgens-Medley vom Feinsten. Als Hommage an den 2014 verstorbenen Musikerkollegen, trug er ein Medley seiner größten Hits vor. „Aber bitte mit Sahne“, „Griechischer Wein“, „Ich war noch niemals in New York“ – Kaiser sang fast zehn Minuten lang Lieder eines großen Künstlers, den er sehr schätzte und brachte so seine Verehrung für dessen Werke klar zum Ausdruck. Nicht wenigen Konzertbesuchern standen dabei die Tränen der Rührung in den Augen.

Jedoch dominierten die eigenen Lieder klar den schönen Sommerabend. Ein Hit jagte den nächsten. „Schachmatt“, „Warum hast Du nicht Nein gesagt“, „Amore Mio“, „Manchmal möchte ich schon mit Dir“, „Ich glaub es geht schon wieder los“, „Joanna“ und einige unbekanntere, aber nicht weniger schöne Hits luden die Fans zum Träumen ein. So manchem jüngeren Besucher wurde klar, dass vieles, was heutzutage als Cover von Dieter Thomas Kuhn und Kollegen in den Clubs läuft, einer langen, genau genommen 43-jährigen Musikerkarriere entsprang.

Zum Schluss intonierte der „Kaiser“ noch seinen Hit „Bis zum nächsten Mal“ und verabschiedete sich damit von der Bad Dürrheimer Bühne, verbunden mit dem Versprechen, einmal „wieder zu kommen“. Das Publikum bedankte sich mit frenetischem Applaus und so manchem „Zugabe“-Ruf. Den Abend ausklingen lassen konnten die Konzertbesucher sodann bei Musik vom Discjockey und dem reichlichen Angebot an Speisen und Getränken auf dem lauschigen Rathausplatz.

Der Abschluss

Am Wochenende geht die Sommersinnfonie 2017 zu Ende. Am heutigen Samstag spielt um 20 Uhr die Kultband Fools Garden. Den Abschluss bildet am morgigen Sonntag die Joe Williams Band, die bereits um 11 Uhr beim Frühschoppen auftreten und noch einmal für ordentlich Stimmung auf dem Rathausplatz sorgen wird.