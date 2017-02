Riderman wird noch internationaler

Neuerung beim Riderman: Erstmals treten internationale Journalisten beim Radrennen in Bad Dürrheim gegeneinander an

Bad Dürrheim (bim) In knapp einem halben Jahr, vom 29. September bis 1. Oktober, kommen Radfahrer aus der ganzen Welt zum Riderman nach Bad Dürrheim. Und für die 18. Ausgabe des Amateur-Radrennens haben sich die Veranstalter Kai und Rik Sauser einen besonderen Bonus ausgedacht: Sie integrieren die Journalisten-Radfahr-Weltmeisterschaft "World Press Cycling Championship" (WPCC) in den Riderman – und holen damit den internationalen Wettbewerb erstmals nach Deutschland.

"Das ist eine tolle Chance Bad Dürrheim und die ganze Region mit ihren ganzen Vorzügen zu zeigen", sagt Kur- und Bäder Geschäftsführer Markus Spettel. Bereits jetzt komme jeder dritte Übernachtungsgast aus dem Ausland in die Kurstadt. Mit dem internationalen Rennen könne die Bekanntheit der Stadt gesteigert werden. Schon bei einer Umfrage unter den Riderman-Teilnehmern des vergangenen Jahres gaben 66 Prozent der 187 Befragten an, dass sie die Kurstadt erst durch das Rennen kennengelernt haben. 42 Prozent meinten, sie würden gerne wieder nach Bad Dürrheim kommen.

Mit gut 200 zusätzlichen Teilnehmern rechnen Kai und Rik Sauser durch die WPCC. Der Wettbewerb wurde bereits etwa in Frankreich, Österreich, San Marino, Belgien und Luxemburg ausgetragen. "Eine Premiere ist der Team-Sprint", sagt WPCC-Präsident Walter Rottiers. Neben den üblichen Wettbewerben im Einzelzeitfahren und Straßenrennen haben die Teilnehmer dort die Chance, unabhängig vom Riderman als Team eines Landes oder derselben Medienanstalt gegen die Zeit zu fahren. Dabei sind auch gemischte Teams zulässig. Eine Qualifizierung ist für die Teilnahme am Rennen nicht nötig, ein Presse- oder Arbeitsnachweis reicht. Bis zwei Tage vor Veranstaltungsbeginn ist eine Anmeldung möglich. "Und sollte am 29. September noch jemand mitfahren wollens, kriegen wir den auch noch irgendwie unter", verspricht Rik Sauser.

Anmeldungen zum WPCC im Internet auf www.wpcc2017.de, Anmeldungen zum Riderman auf www.riderman.de/online-anmeldung