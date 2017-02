BadDürrheim Restkarten für Turnerball

Die Klappe zum Turnerball in Bad Dürrheim fällt Samstag, 18. Februar.

Bad Dürrheim (sgn) Die Klappe zum Turnerball fällt morgen, Samstag, 18. Februar. "Show, Akrobatik, Tratsch, Gesang und mehr", verspricht Turnerbund-Vorsitzende Andrea Greguric den Besuchern. Und: Es gibt noch Eintrittskarten.

Das Motto des Abends ist "Whatsapp – Was geht ab?". Zehn Programmpunkte hat die Turnerbundgemeinde hierfür zusammengestellt. In der Siedepfanne im Haus des Bürgers, Salinenstraße 14, wird jedenfalls die Post abgehen, versprechen die Veranstalter. "Wir haben auch seit Jahren das Angebot 'kauf sieben zahl sechs'", sagt Andrea Greguric. Das heißt also, bei Gruppen kommt die siebte Person umsonst rein. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Programmbeginn ist um 19.30 Uhr. "Nach dem Programm, etwa ab 22 Uhr, ist der Eintritt übrigens frei", ergänzt Greguric. Die Band Popalpin sorgt für Unterhaltung. Traditionelles Abschlusshighlight ist der Auftritt der Urviecher-Guggenmusik. Karten gibt es an der Abendkasse und heute, Freitag, 17. Februar, bis 19.30 Uhr im Turnerbund-Büro, Salinenstraße 8.