Die Stadt hat jetzt einen "Raum der Stille" mit ganz besonderem Flair: Sechs Kleiser-Kunstwerke schmücken die Friedhofskapelle.

Mit einer Feierstunde in der Friedhofskapelle wurde die Stadt um ein wunderschönes Kleinod reicher. Bereits seit der Sanierung der Kapelle vor zwei Jahren hatte Egon Dehner von der Bürgerstiftung die Vision, hier einen „Raum der Stille“ einzurichten. Zur künstlerischen Ausgestaltung übergab der bekannte Bildhauer Wolfgang Kleiser der Stadt sechs Holzskulpturen.

Auf dem Altar steht die Skulptur „Schutzengel“, die gemeinsam von der Bürgerstiftung (60 Prozent) und der Stadt (40 Prozent) erworben wurde. Nun wurde der Raum der Stille – „ein Leuchtturm der Kunst“, so Bürgermeister Walter Klumpp – im Beisein zahlreicher Gäste eingeweiht. Vertreter der Stadt waren gekommen, Vertreter der Bürgerstiftung, des Vereins für Kunstfreunde und Kunstschaffende und natürlich die beiden Pfarrer Michael Fischer und Bernhard Jaeckel.

Bürgermeister Walter Klumpp erinnerte an die Geschichte. Die Friedhofskapelle wurde 1848 errichtet und ist somit denkmalgeschützt. 1854 wurde die Kapelle unter dem Namen St. Nikolaus geweiht. Das Erbbaurecht der katholischen Kirche wurde am 15. Mai 1811 eingetragen. Nach dessen Ende erfolgte am 3. Februar 2016 die Übergabe an die Stadt, die sich an den Sanierungskosten von 55 000 Euro mit zehn Prozent beteiligte. Die in der Kapelle vorhandenen Kunstwerke wurden in das Diözesan-Archiv nach Freiburg gebracht.

„Wolfgang Kleiser ist ein international anerkannter Künstler“, hob das Stadtoberhaupt weiter hervor. Auch in Dürrheim ist er nicht unbekannt. So gehörte er in den 60er- und 70er-Jahren dem kleinen Kunstkreis um Josef Wenzel an, er gestaltete im Auftrag der katholischen Kirche 1978 den Kreuzweg in der Kirche St. Johann und schuf die Gedenkstele, die an das furchtbare Busunglück von 1992 erinnert. Um die kümmere er sich regelmäßig, erklärte Kleiser und vermerkte, dass irgendjemand – der es wohl gut gemeint habe – die Stele mit einem nichtsdestotrotz unvorteilhaften Anstrich versehen habe. Er werde im Hinblick auf den 25. Jahrestag des Unglücks die Stele abbeizen und wieder überarbeiten, kündigte Kleiser an.

Bewusst schlicht gehalten ist der Raum der Stille. Ein paar dunkle Holzbänke, das Innere in Weiß gehalten. Der Schutzengel auf dem Alter und die sechs Holzskulpturen „aus dem Leben Marias“ laden zur Betrachtung ein, zum Verweilen. Auf ausdrücklichen Wunsch von Bürgermeister Klumpp, der Bürgerstiftung und dem Stifter Wolfgang Kleiser ist die Kapelle jetzt ein Ort der Ökumene. „Der Raum soll nicht nur der abendländischen christlichen Kultur dienen, sondern auch der fernöstlichen Zen-Meditation“, ergänzte Egon Dehner. Weiter soll es ein Platz sein, an dem Menschen um Kraft und Trost bitten können. Für ihn sei es schön zu sehen, dass dieser Ort eine neue Bedeutung erlangt habe, erklärte Pfarrer Michael Fischer.

Die Skulptur des Schutzengels entstand 2006 und ist aus Lindenholz, „Maria Verkündigung“ entstand 1995 aus Eichenholz. Skulptur drei, 2005 aus Eichenholz geschnitzt, stellt „Maria Heimsuchung“ dar, die vierte Skulptur „Herberg Suche“ ist ebenfalls aus Eichenholz und wurde 2005 von dem Künstler geschaffen. „Und das Wort ist Fleisch geworden“ ist wesentlich älter und entstand bereits 1993, die sechste Eichenholz-Skulptur trägt den Titel „Kreuzigungsgruppe“, das jüngste der Werke ist von 2014, aus Lindenholz und heißt „Pieta-Keuzabnahme“. Die Erläuterung zu den Werken befindet sich in der Kapelle.



Bekannter Künstler

Wolfgang Kleiser wurde am 23. März 1936 in Urach geboren. Er ging von 1950 bis 1953 bei seinem Vater in die Lehre zum Holzbildhauer. Von 1956 bis 1958 belegte er Zeichenkurse bei der Fernakademie, von 1958 bis 1960 war er Schüler des akademischen Bildhauers Franz Spiegelhalter, 1959 legte er die Meisterprüfung ab. Seit 1961 arbeitet Wolfgang Kleiser als selbständiger Bildhauer, belegte von 1965 bis 1968 Zeichenkurse an der Fernakademie in Amsterdam. Seit 1971 lebt er als freischaffender Bildhauer in Hammereisenbach. Kleiser ist unter anderem Mitglied des Bundesverbandes Bildender Künstler, der Gemeinschaft christlicher Künstler der Erzdiözese Freiburg und des Kunstvereins Villingen-Schwenningen. (sgn)