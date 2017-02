Bad Dürrheim Rat legt Messners Bio-Hof-Pläne auf Eis

Der Gemeinderat in Bad Dürrheim beschließt einen Bebauungsplan für das Areal Blumenäcker in Oberbaldingen. Michael Messners Pläne sollen gemeinsam modifiziert werden, so die Räte

Bad Dürrheim – Nun ist es beschlossene Sache: Die Pläne von Landwirt Michael Messner, am Standort Blumenäcker in Oberbaldingen einen Bio-Schweinemast-Hof zu bauen, müssen ruhen. Das hat der Gemeinderat gestern beschlossen.

Konkret heißt das: Die Räte haben entschieden, einen Bebauungsplan am Standort des Bauvorhabens umzusetzen, der Expansion und Tierbestand regelt. Bis dahin tritt eine zweijährige Veränderungssperre für das Areal in Kraft. Bedeutet: Messner darf ohne Zustimmung der Verwaltung am Standort keine baulichen Veränderungen durchführen. In diesem Zusammenhang beschloss der Rat, das Baugesuch des Landwirts zurückzustellen. Am Mittwoch hat sich bereits der Ortschaftsrat in Oberbaldingen für diesen Weg ausgesprochen.

"Die Realisierung eines Bio-Betriebs ist grundsätzlich positiv zu bewerten", betonte Bürgermeister Walter Klumpp. Für die Begründung der Entscheidung müsse jedoch ausgeholt werden zum Bauantrag des Landwirts Urban Messner, dem Vater des 26 Jahre alten Jungbauern. Dieser plant eine konventionelle Schweinemast für 1362 Muttersäue und 2500 Ferkel im Gewann Rauhäcker, eine Vergrößerung des Betriebs schloss er nicht aus. Im Sommer 2015 hatte der Gemeinderat daraufhin einen Bebauungsplan verabschiedet, nach dem alle Bauernhöfe auf der Ostbaar in ihrer Expansion und ihrem Tierbestand geregelt werden sollten. Dagegen liefen die Landwirte Sturm. So entschied sich die Verwaltung zum Kurswechsel und beschränkte sich ab März 2016 auf das Gewann Rauhäcker, mit dem Ziel künftig schrittweise vorzugehen, hieß es. Urban Messner führt seither einen Rechtsstreit gegen die Stadt.

Michael Messner hingegen, der sich mit dem Hof eine Existenz aufbauen will, möchte sein Baugesuch von jenem seines Vaters getrennt behandelt wissen, sagte er. Doch dies sei nicht möglich, signalisierten die Räte. "Der Bauantrag wird nach den Maßstäben geprüft, die wir damals bei der Aufstellung des Bebauungsplanes festgelegt haben", so Klumpp. Ziel der Stadt sei etwa, Freizeit- und Erholungslandschaft sowie die Weiterentwicklung des Tourismus zu schützen. Dies kollidiere mit dem Ergebnis eines Gutachtens, nach dem die vom Hof ausgehende zulässige Geruchsemission in Biesingen und im Wohngebiet Kirchäcker geringfügig überschritten werde.

Es bleibe das Ziel, die bäuerlichen Familienbetriebe zu stärken und ihnen eine solide Existenzgrundlage für die Zukunft zu schaffen, sagte Heinrich Glunz (CDU). Der Beschluss müsse daher von Messner als Signal der "Gesprächs und Verhandlungsbereitschaft" der Stadt verstanden werden und als "echte Chance", das Bauvorhaben mit den Vorgaben des Bebauungsplans umsetzen zu können. "Der heutige Aufstellungsbeschluss und die Veränderungssperre dürfen nicht wieder eine unheilvolle Spirale von gerichtlichen Auseinandersetzungen mit der daraus resultierenden immensen Kostenfolge in Gang setzen", mahnte er.

Weitere Beschlüsse

Kindergarten Salinenstraße: Der Planentwurf für den Kindergarten mit Krippe wurde gebilligt, der Flächennutzungsplan enstprechend zur "Gemeindebedarfsfläche Kinderkrippe und Kindergarten" angepasst.

Personalie: Jens Wallrodt wurde als sachkundiger Einwohner im Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss verabschiedet. Im Folgt Thomas Schatz.

