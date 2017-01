Bad Dürrheim Rad-Muttern an Pkw abgeschraubt

Unbekannte haben am vergangenen Donnerstag an einem parkenden Wagen alle Muttern des linken Vorderrades gelöst.

Bad Dürrheim (bim) Lebensgefährlicher Streich an abgestelltem Auto: Unbekannte haben am vergangenen Donnerstag an einem parkenden Wagen alle Muttern des linken Vorderrades gelöst. Der Pkw stand auf dem Parkplatz des Wellness- und Gesundheitszentrums Solemar, meldete die Polizei gestern. Nach Angaben der Beamten muss sich der Vorfall demnach zwischen 12 Uhr und 16.30 Uhr ereignet haben. Noch bevor es zu einem Unfall kommen konnte, bemerkten die Fahrzeughalter, dass am Vorderrad ihres Wagens manipuliert worden war. Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei, Tel. 07726/93 94 80, zu melden.